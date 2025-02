VIDEO PRO PATRIA UNION CLODIENSE, GOL E HIGHLIGHTS

Allo Stadio Carlo Speroni la Pro Patria si aggiudica il match con l’Union Clodiense per 3 a 1. Nel primo tempo i Tigrotti devono immediatamente ricorrere ad una sostituzione al fine di rimpiazzare Mallamo con Mehic per colpa di un infortunio già intorno al 10′.

Neanche i granata appaiono molto fortunati essendo a loro volta forzati ad inserire Cester al posto di Nelli a causa di un altro infortunio verso il 24′ sebbene Firenze riesca comunque a spezzare l’equilibrio siglando il gol che apre il match al 36′ con il pallone a lambire pure il palo prima di insaccarsi alle spalle di Rovida. I biancoblu non si perdono d’animo e firmano la rete del pareggio al 40′ grazie ad un calcio di rigore conquistato da Rocco e trasformato da Alcibiade, con Pitou a mancare il sorpasso nel recupero di testa al 45’+1′.

Nel secondo tempo la Pro insiste con il subentrato Beretta che sollecita Gasparini alla deviazione in calcio d’angolo al 52′ ed è ancora il duo Rocco-Alcibiade ad entrare in azione al 59′ per trovare la rete del raddoppio dal dischetto. Nel finale Reggiori mette il punto esclamativo con il terzo gol per i suoi al 65′ e non viene invece convalidato il poker a Beretta per fuorigioco al 72′.

L’arbitro Giorgio Bozzetto di Bergamo ha impiegato il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Pitou al 28′ e Mehic al 34′ da un lato, Vukusic al 47′, Martignago al 70′ e Sinani all’83’ dall’altro. La Pro Patria tramite questo successo della ventisettesima giornata di Serie C 2024/2025 raggiunge quota 21 nella classifica del girone A mentre l’Union Clodiense rimane attardata a soli quindici punti.

VIDEO PRO PATRIA UNION CLODIENSE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS