Video/ Pro Sesto Legnago (1-1) gol e highlights: pari amaro (Serie C, 3 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO SESTO LEGNAGO: SINTESI

Nel corso dei primi venti minuti tra Pro Sesto e Legnago, il punteggio è attualmente bloccato sullo 0-0. Tuttavia, un momento significativo ha coinvolto Arras dei padroni di casa, che ha avuto un’occasione preziosa, ma purtroppo l’ha sprecata mandando il pallone alto sopra la traversa. Al 15° minuto, Arras ha avuto l’opportunità di sbloccare il punteggio con un’azione promettente in zona d’attacco. Tuttavia, nonostante la situazione favorevole, la sua conclusione è stata imprecisa, mandando la palla sopra la testa e sciupando un’occasione importante. Nonostante il risultato ancora invariato, il Pro Sesto sembra pericoloso in attacco, mentre il Legnago cerca di difendersi con determinazione. La partita è ancora aperta, e gli spettatori possono aspettarsi che l’azione continui a crescere nei prossimi minuti.

Il primo tempo tra Pro Sesto e Legnago si è conclusa con il Legnago in vantaggio per 0-1, grazie alla rete di Rocco. La partita è stata caratterizzata da un gioco tattico intenso, ma è stata la precisione di Rocco a fare la differenza. Il Pro Sesto cercherà di riscattarsi nella seconda metà, adottando nuove strategie per ribaltare il risultato e conquistare i tre punti. Nella seconda metà dell’incontro tra Pro Sesto e Legnago, il Pro Sesto ha cercato instancabilmente di ribaltare il risultato, ma il Legnago ha difeso con determinazione. Nonostante gli sforzi del Pro Sesto, la precisione di Rocco nel primo tempo è rimasta la differenza fondamentale. Il Legnago ha gestito abilmente il vantaggio, conquistando i tre punti al fischio finale.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO SESTO LEGNAGO, IL SECONDO TEMPO

Pro Sesto e Legnago Salus, il punteggio rimane ancorato sullo 0-1 a favore del Legnago Salus. Tuttavia, un momento significativo ha coinvolto Giani del Pro Sesto, che ha avuto un’occasione preziosa. Al 50° minuto, Giani ha avuto l’opportunità di pareggiare il punteggio con un’azione promettente in zona d’attacco. Nonostante la situazione favorevole, la sua conclusione è stata contrastata dalla difesa avversaria o è finita a lato, mantenendo il vantaggio del Legnago Salus. Nonostante il risultato invariato, il Pro Sesto sembra pericoloso in attacco, mentre il Legnago Salus cerca di difendersi con tenacia. La partita è ancora aperta, e gli spettatori possono aspettarsi che l’azione continui a crescere nei prossimi minuti.

Pro Sesto e Legnago Salus si è concluso con una vittoria per 0-1 a favore del Legnago Salus. Il match è stato caratterizzato da una difesa robusta da entrambe le squadre e da un gioco tattico intenso. Il Legnago Salus ha preso il comando nel primo tempo grazie alla rete di Rocco, risultato che ha resistito fino al termine della partita. Nonostante il Pro Sesto abbia cercato instancabilmente di reagire nella seconda metà, la difesa solida del Legnago Salus ha respinto gli attacchi avversari. Giani del Pro Sesto ha avuto un’occasione nel secondo tempo, ma non è riuscito a trovare la via del gol. Nonostante i loro sforzi, i padroni di casa non sono riusciti a trovare l’equalizzatore. Il Legnago Salus, con questa vittoria, conferma la sua solidità difensiva e la capacità di capitalizzare sulle opportunità offerte. Il Pro Sesto, d’altra parte, cercherà di apprendere dagli sviluppi della partita per migliorare nelle prossime sfide.

PRO SESTO LEGNAGO, IL TABELLINO

PRO SESTO: Del Frate F. (Portiere), Toninelli D., Giorgeschi S., Marianucci L., Petrungaro L., Palazzi A. (dal 35′ st Barranca F.), Gattoni T., D’Alessio L. (dal 29′ st Basili D.), Maurizii E., Bruschi N., Arras D. (dal 13′ st Petrelli E.). A disposizione: Botti F. (Portiere), Brignoli T., Ferro L., Florio M., Formosa S. (Portiere), Iotti L., Mapelli F., Marchisano M.

LEGNAGO: Fortin M. (Portiere), Motoc A., Martic M., Noce M., Travaglini M., Diaby A. (dal 34′ st Casarotti E.), Pelagatti C., Ruggeri G. (dal 43′ st Mazzali S.), van Ransbeeck K. (dal 29′ st Franzolini A.), Rocco D., Giani E. (dal 34′ st Buric N.). A disposizione: Businarolo M. (Portiere), Sambou B., Sbampato E., Sternieri A., Svidercoschi S., Tabue K., Tosi R. (Portiere)

RETI: al 33′ pt Rocco D. (Legnago Salus) .

AMMONIZIONI: al 24′ st Toninelli D. (Pro Sesto), al 39′ st Gattoni T. (Pro Sesto) al 8′ pt van Ransbeeck K. (Legnago Salus), al 23′ pt Diaby A. (Legnago Salus), al 42′ pt Martic M. (Legnago Salus), al 16′ st Giani E. (Legnago Salus).

