Video/ Pro Sesto Padova (1-1) gol e highlights: Sereni risponde a Bortolussi (Serie C, 14 ottobre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS PRO SESTO PADOVA: PARI E PATTA

Video, gol e highlights Pro Sesto Padova, gara valevole per l’ottava giornata di Serie C Girone B terminata con una rete e un punto a testa. Nel primo tempo parte subito forte il Padova con un calcio di rigore al decimo minuto per fallo su Capelli. Dagli undici metri si presenta Bortolussi che però non supera Botti che para e tiene a galla la Pro Sesto. Al 25′ però lo stesso Bortolussi si riscatta con l’aiuto della sponda di Russini e della sua finalizzazione.

La ripresa inizia con una Pro Sesto più coraggiosa e al 58′ spreca una doppia chance importante prima con il tiro ribattuto su Bruschi e poi la conclusione fuori misura di Sala. A forza di attaccare, all’80’ arriva il pareggio definitivo di Sereni che colpisce potente e riporta tutto in parità. Il Padova, molto difensivista nella seconda frazione, si riversa in avanti e ci prova prima con Capelli, poi Delli Carri e infine due volte con De Marchi, ma senza che nessuno riesca veramente a fare la differenza in zona gol.

VIDEO PRO SESTO PADOVA, IL TABELLINO

PRO SESTO-PADOVA 1-1

RETI: 24′ pt Bortolussi (PA), 35′ st Sereni (PS).

PRO SESTO (3-5-2): Botti; Toninelli, Marianucci, Giorgeschi (10’ st Barranca) ; Mapelli, Gattoni, Sala, Bussaglia (1’ st Bruschi), Maurizii; Palazzi (26’ st Florio), Petrelli (15′ st Sereni). A disposizione: Formosa, Iotti, Santarpia, Petrungaro, Ferro, Basili, D’Alessio, Arras. All. Parravicini

PADOVA (3-5-2): Donnarumma; Delli Carri, Crescenzi, Belli; Capelli, Fusi, Radrezza (32′ st Dezi), Varas, Villa; Bortolussi, Russini (16’ st De Marchi). A disposizione: Zanellati, Mangiaracina Calabrese, Leoni, Granata, Favale, Bianchi, Tiveron. All. Torrente

ARBITRO: Gallipò di Firenze

AMMONITI: Palazzi, Sala (PS) e Radrezza, Gattoni, Sala (PA)

