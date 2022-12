Video/ Pro Sesto Piacenza (1-0) gol e highlights: D’Amico match winner (Serie C)

VIDEO PRO SESTO PIACENZA (1-0): LA PARTITA

La Pro Sesto rischia ma vince davanti al proprio pubblico, tra le mura amiche dello stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, al termine di questa gara valida per la diciassettesima giornata di Serie C, Girone A. Prova a fare qualcosa in più nella prima frazione la Pro, che si fa vedere con una bella punizione di Bruschi, di poco alta sulla traversa, e con una conclusione di D’Amico. I due portieri, in ogni caso, non sono quasi mai chiamati ad intervenire. Si gioca su un campo reso molto pesante dalle piogge degli ultimi giorni e a risentirne è ovviamente la qualità del gioco, con tanti errori tecnici da parte dei protagonisti.

Decisamente più vivace la ripresa. Il primo squillo è di Morra, che arriva di testa su un traversone di Suljic concludendo centralmente, ma un minuto dopo i lombardi passano: Gerbi pesca D’Amico tutto solo, e a tu per tu con Rinaldi l’attaccante non sbaglia, insaccando il pallone in rete. Il Piacenza prova ad aumentare i giri del motore e serve un intervento miracoloso di Del Frate per intercettare la girata di testa di Morra su corner calciato da Suljic. I biancorossi si complicano la vita da soli e restano in dieci per l’espulsione (doppio giallo) di Munari, ma con grande orgoglio restano in partita fino alla fine, non riuscendo, però, a trovare lo squillo vincente.

VIDEO PRO SESTO PIACENZA (1-0): IL TABELLINO

Marcatori: D’amico 50′

PRO SESTO – Del Frate; Moretti, Marzupio, Toninelli; Giubilato, Gattoni, Wieser (dal 73′ Boscolo Chio), Capelli; Gerbi, D’Amico (dall’83’ Moreo), Bruschi (dal 78′ Maurizii)

A disp.: Botti, Santarelli, Della Giovanna, Radaelli, Ferrero, Sala; Capogna, Bianco

All.: Andreoletti

PIACENZA – Rinaldi; Rizza, Nava, Cosenza (dall’81 Rossetti), Suljic (dal 78′ Nelli), Morra, Cesarini, Palazzolo (dall’ 8′ Persia), Gonzi, Munari, Masetti (dall’81 Frosinini)

A disp.: Anatrella, Vivenzio, Pezzola, Lamesta, Vanni, Conti, Capoferri, Onisa, Biancheri

All.: Scazzola

Arbitro: Alfredo Iannello della Sezione AIA di Messina

Assistenti: Bianchi della Sezione AIA di Pistoia – Jorgji della Sezione AIA di Abano Laziale

IV Ufficiale: Saverio Esposito della Sezione AIA di Ercolano

Note. Ammoniti: Masetti, Gonzi, Capogna, Cosenza

Espulso: Munari, Andreoletti

Recupero: 2′ + 6′

Spettatori: 461+357 abbonamenti













