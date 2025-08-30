Video Pro Vercelli Albinoleffe (risultato finale 2-1) gol e highlights della gara valida per la seconda giornata del girone A della Serie C 2025/2026

La Pro Vercelli vince per 2 a 1 contro l’Albinoleffe tra le mura amiche. Allo Stadio Silvio Piola nel primo tempo i Seriani sembrano partire forte con Lombardi che centra la traversa per i suoi immediatamente all’11’. I piemontesi non si lasciano spaventare dalla verve offensiva degli avversari e sbloccano invece il punteggio intorno al 28′ per merito del colpo di testa vincente siglato da Comi, bravo a superare la marcatura del diretto marcatore sull’assist offertogli da Piran.

L’Albinoleffe rischia quindi il tracollo nel recupero al 45’+1′ sebbene Baldi riesca in ogni caso ad evitare la possibile autorete del compagno Parlati. Nel secondo tempo la Pro si affaccia in attacco con Baldi che interviene deviando in corner la conclusione di Iotti al 50′ mentre anche l’altro portiere Livieri si fa notare sventando la giocata di Ambrosini al 51′.

A ridosso dell’ora di gioco, precisamente al 59′, è quindi Mandelli a permettere ai suoi di pervenire alla rete del pareggio sebbene il suo allenatore Lopez venga espulso per proteste qualche attimo più tardi, ovvero al 61′. Nel finale gli eusebiani si riportano avanti in maniera definitiva all’82’ per merito del gol realizzato da Coccolo, favorito da un rimpallo dopo un’incertezza dell’estremo difensore Baldi.

La Pro Vercelli, avendo conquistato questo successo sale in classifica e raggiunge quota sei punti nel girone A. L’Albinoleffe rimane invece più attardato in graduatoria senza aggiungere nulla al solo punto già guadagnato nella prima giornata di campionato.

