Video Pro Vercelli Atalanta U23 (1-1) gol e highlights: Rojas risponde a Diao! (Serie C, 4 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO VERCELLI ATALANTA U23 (1-1): LA PARTITA

Un punto a testa tra Pro Vercelli e Atalanta U23 in uno dei match di cartello del girone A della Serie C: al “Silvio Piola” termina 1-1 lo scontro d’alta quota tra la formazione piemontese di Andrea Dossena e l’undici orobico allenato da Francesco Modesto e alla fine è difficile decidere chi sia più soddisfatto dal punteggio. Infatti ai punti forse avrebbe meritato qualcosa di più la compagine lombarda ma va detto che entrambe hanno giocato a viso aperto e il pareggio nelle battute finali di Rojas è tutto sommato giusto: nel primo tempo partono meglio i nerazzurri che hanno pure un paio di buone occasioni (sempre attento Sassi), poi al 35′ è Palestra a rendersi pericoloso ma l’estremo difensore dei bianchi risponde sempre presente.

Stesso leitmotiv e ritmi alti pure nella ripresa: dopo una buona chance per i padroni di casa, al 57′ ecco il gioiellino del baby Diao che fa tutto da solo e insacca un gran gol. La rete ‘stappa’ il match con la Pro che attacca con più convinzione, prestando però il fianco agli avversari: Frey impegna Vismara mentre, sull’altro versante, il neo entrato Falleni pasticcia e grazia la retroguardia orobica. Poi, all’82’, è un altro subentrante a mettere il suo sigillo: su cross di Iezzi il cileno Rojas di testa fa 1-1. Nel finale c’è tempo solo per un’occasione che sarebbe valsa la beffa della Dea, ma Vlahovic fallisce con un prevedibile pallonetto (86′). Con questo pareggio la Pro Vercelli sale a quota 37 ed evita che gli avversari scappino, mancando però il sorpasso sull’Atalanta che invece va a 38 punti ma non approfitta della sconfitta dela Triestina per avvicinare il terzo posto occupato dai giuliani.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO VERCELLI ATALANTA U23 (1-1): IL TABELLINO

PRO VERCELLI: Sassi; Parodi, Camigliano, Sarzi Puttini; Iezzi, Iotti, Haoudi (dal 52′ Kozlowski), Frey (dal 75′ Citi); Mustacchio (dal 70′ Rojas), Nepi (dal 70′ Pannitteri), Maggio. A disposizione: Vaccarezza, Mastrantonio, Rodio, Santoro, Contaldo, Gheza, Rutigliano, Casazza, Forte, Pinzi, Petrella. Allenatore: Andrea Dossena.

ATALANTA U23: Vismara; Varnier, Berto, Ghislansi; Palestra, Gyabuaa (dal 71′ Panada), Muhameti, Solcia; Cortinovis (dal 62′ Falleni); Jimenez (dal 71′ Vlahovic), Diao (dal 76′ Da Riva). A disposizione: Bertini, Avogadri, Obric, Ceresoli, Regonesi, Bernasconi. Allenatore: Francesco Modesto.

Ammoniti: Gyabuaa (A), Panada (A), Kozlowski (P).

Reti: 12 st′ Diao (A), 37′ st Rojas (PV).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO VERCELLI ATALANTA U23













