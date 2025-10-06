Video Pro Vercelli Dolomiti Bellunesi che racconta la sfida valevole per il girone A di Lega Pro. Cronaca, formazione e migliori azioni della sfida.
VIDEO PRO VERCELLI DOLOMITI BELLUNESI: PIOGGIA DI GOL!
Video Pro Vercelli Dolomiti Bellunesi che racconta una partita che si è subito messa in salita per la squadra ospite. La sbloccano i padroni di casa con il colpo di testa di Burruano, poco prima vicino alla rete con un tiro da fuori. Raddoppio dell’intramontabile Comi. Prima dell’intervallo, gli ospiti rimangono in 10 per il cartellino rosso a Barbini. Nella ripresa la formazione di Casa inserisce Mallahi.
Proprio l’attaccante olandese e decisivo nella seconda frazione con una doppietta siglata al minuto 59 e 92. Pro Vercelli che vince con il risultato di 4-0, dominando la sfida. Padroni di casa che salgono in classifica al sesto posto con 12 punti. Rimane invece ancorata la 14esima posizione la Dolomiti Bellunesi, con 7 punti. Ospiti che non danno continuità dopo la vittoria esterna in casa della Pergolettese.