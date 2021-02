Video/ Pro Vercelli Grosseto (3-0): highlights e gol. Della Morte firma il tris!

La Pro Vercelli vince 3-0 contro il Grosseto. Rete del vantaggio dopo pochi minuti grazie a Costantino. Nella ripresa segna Rolando, sempre in apertura di tempo. Poi, nei minuti di recupero arriva la rete di Della Morte che chiude definitivamente l’incontro. In classifica i piemontesi restano al terzo posto mentre il Grosseto resta undicesimo. Nel prossimo turno di campionato la Pro Vercelli giocherà in trasferta contro la Juve under 23 mentre il Grosseto ospiterà l’Alessandria.

SINTESI PRIMO TEMPO

Il risultato si sblocca dopo appena un paio di minuti. Ingenuità in disimpegno dei Grifoni, ne approfitta Zerbin che servito in profondità serve al centro dell’area Costantino che tutto solo insacca con il piattone alle spalle di Barosi. Piemontesi in vantaggio. Nervosismo in campo con Hristov che viene colpito sul volto da un avversario. Proteste veementi della panchina di casa, ma il direttore di gara decide di graziare il reo dei Grifoni. Reazione Grosseto. Zebrin si distrae e perde palla al limite dell’area, Galligani raccoglie e fa partire il piattone: traiettoria murata e palla allontanata. Risponde la Pro. Rolando e Costantino triangolano al limite dell’area, la palla viene poi girata a Zerbin che si libera in dribbling di due avversari e conclude in porta. Tiro docile che viene controllato da Barosi senza patemi. Manovra insistita della Pro Vercelli che si mantiene in avanti poi un cross di Gatto dalla corsia mancina viene allontanato da Ciolli. Campeol triangola sulla destra con Moscati, poi il 17 pone un rasoterra al centro dove allontana discretamente la difesa biancocrociata. La Pro Vercelli tenta di pungere nuovamente con una verticalizzazione centrale sulla quale si avventa Costantino. Quest’ultimo deve però far fronte all’uscita di Barosi. Padroni di casa a caccia del pari. Schema su punizione che però non sortisce quanto desiderato da Modesto, con Zerbin che dopo una serie di passaggi servito sulla bandierina è stato neutralizzato da un paio di difensori avversari che si sono conquistati la rimessa dal fondo. Emanuello e Zerbin scambiano sulla corsia di sinistra con il 24 che colpisce il tacco, offre spettacolo ma non approfitta del possesso Emanuello. Tentativo di Gorelli. Masi serve un pallone nella zona di nessuno e recupera la sfera Gorelli che percorre trenta metri palla al piede fino raggiungere al limite dell’area, mattonella dalla quale fa partire il destro che sorvola di un paio di metri la traversa. Ammoniti intanto Raimo e Piccoli. Fine primo tempo.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio all’intervallo. Pronti, via, si riparte ed ecco subito che arriva la rete del raddoppio piemontese. Zerbin e Gatto scambiano all’altezza del vertice ,mancino dell’area di rigore, il 19 pone al centro per Rolando che con il Piattone insacca in rete il gol del 2-0. Apertura di secondo tempo, proprio come quella del primo tempo, che risulta fatale al Grosseto. Nel primo tempo Costantino ed ora Rolando ampliano il divario. Al 49esimo ci prova Sicurella. Ottima triangolazione al limite dell’area tra Sicurella e Moscatii, il primo riceve e calcia al volo. Il pallone prende quota e finisce ampiamente sopra la traversa. Piccoli subisce un fallo a centrocampo e staff medico costretto ad entrare in campo per un infortunio alla spalla del 21. Magrini ne approffita per effettuare ben 4 sostituzioni in un colpo solo. Fase di gioco ricca di interventi irregolari che rendono la gara spezzettata e priva di grandi acuti nelle aree sia di Pro Vercelli che del Grosseto. Grande occasione per i locali con un cross di Zerbin raccolto da Costantino, la palla viene lasciata a Gatto che in girata trova l’intervento di Barosi che fa sua la sfera. Manovra insistita della Pro Vercelli con il pallone che dopo due tentativi arriva a Emanuello che esplode il destro e chiama Barosi alla respinta. Primo cambio anche per la Pro Vercelli, con l’ex Clemente che fa l’ingresso in campo e rileva Gatto. Ammoniti Iezzi e Zerbin. Chance per Rolando. Il 7 viene trovato da Zerbin e calcia ad incrociare. Palla di pochissimo sopra la traversa. Ultimo cambio per il Grosseto con un altro ex della gara, Russo, che preleva Galligani. Chance per la Pro. Sventagliata sulla sinistra per Clemente che tutto solo si mangia il gol del tris. Ciò nonostante il giovane esterno si trovava oltre la linea dei difensori al momento della partenza della sfera. Si fa vedere Della Morte. Il neo entrato recupera sulla trequarti, si libera di un avversario e calcia con il piattone: tiro debole che non preoccupa Barosi. Il 3-0 arriva nel recupero. Pasticcio della difesa del Grosseto, ci prova Romairone che si vede murato da Barosi per due volte, poi Della Morte approfitta dell’uscita del giovane portiere e con un tocco sotto trova il gol che chiude definitivamente la contesa.

