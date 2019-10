Video/ Pro Vercelli Juventus U23 (0-1): highlights e gol. Ci pensa Beltrame al 29′

Allo Stadio Silvio Piola di Vercelli la Juventus Under 23 supera in trasferta la Pro Vercelli per 1 a 0. Come si vede nel video Pro Vercelli Juventus U23, nel primo tempo i padroni di casa cominciano bene fallendo però un paio di occasioni, specialmente al 18′ con il palo centrato da Romairone. Gli ospiti non si scompongono e replicano passando in vantaggio al 29′ grazie al gol segnato da Beltrame, su assist da parte di Di Pardo. La partita resta bloccata fino al triplice fischio del direttore di gara anche nel corso del secondo tempo, quando i ragazzi allenati da mister Pecchia avevano colto a loro volta un palo con Lanini mentre gli uomini di mister Gilardino non sono riusciti a concretizzare le poche opportunità avute a disposizione. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Simone Galipò, della sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Schiavon, Auriletto e Franchino da un lato, Tourè, Rafia e Muratore dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche permettono alla Juventus U23 di salire a quota 14 nella classifica del girone A di Serie C mentre la Pro Vercelli non si muove, rimanendo ferma ad 11 punti.

IL TABELLINO

Pro Vercelli-Juventus U23 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 29′ Beltrame(J).

Assist: 29′ Di Pardo(J).

PRO VERCELLI (4-3-3) Moschin; Franchino, Carosso, Auriletto, Volpe; Mal, Schiavon, Bani; Romairone, Cecconi, Dalla Morte. A disp.: Saro, Masi, Quagliata, Foglia, Comi, Rosso, Grossi, Russo, Azzi, Iezzi, Merio, Benedetti. All.: Gilardino.

JUVENTUS UNDER 23 (4-3-3) Loria; Di Pardo, Delli Carri, Coccolo, Frabotta; Tourè, Clemenza, Muratore; Han, Mota Carvalho, Beltrame. A disp.: Nocchi, Siano, Oliveira, Zanandrea, Peeters, Lanini, Portamova, Mule, Zanimacchia, Rafia, Frederikasen. All.: Pecchia.

Arbitro: Simone Galipò (Firenze).

Ammoniti: 33′ Schiavon(P); 63′ Auriletto(P); 70′ Tourè(J); 80′ Franchino(P); 80′ Rafia(J); 90’+5′ Muratore(J).

