Video/ Pro Vercelli Lucchese (2-1): highlights e gol, bianchi ok al Piola (Serie C)

Ecco il video di Pro Vercelli Lucchese, partita che si è giocata per la quarta giornata nel girone A del campionato di Serie C. Allo Stadio Silvio Piola la Pro Vercelli supera la Lucchese per 2 a 1. Negli istanti iniziali dell’incontro sono i padroni di casa allenati dal tecnico Modesto a cercare di prendere subito in mano le redini del match aggredendo gli avversari sin dalle prime fasi della gara. Gli ospiti di mister Monaco tentano quindi di difendersi e l’arbitro è costretto ad estrarre un cartellino giallo nei confronti di Panariello al 10′. I minuti scorrono sul cronometro ed i piemontesi continuano a macinare giocate interessanti che danno i loro frutti intorno al 18′ grazie alla rete del vantaggio messa a segno da Comi. Nell’ultima parte della prima frazione di gioco è quindi Rolando, precisamente al 33′, a sfiorare il gol del raddoppio, evitato solo dall’intervento provvidenziale dell’estremo difensore Coletta a deviare il pallone in calcio d’angolo, mentre Zerbin non inquadra lo specchio della porta toscana verso il 43′.

VIDEO PRO VERCELLI LUCCHESE: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, iniziato con l’ingresso di De Vito al posto di Panariello tra le fila della Lucchese, le emozioni scarseggiano sebbene i padroni di casa sembrino in grado di mantenere saldamente il controllo della situazione favorevole. Il tecnico dei piemontesi vive tuttavia qualche attimo di apprensione intorno al 50′ a causa di uno scontro di gioco che ha coinvolto l’autore del vantaggio Comi, rimasto a terra dolorante per diversi istanti a causa di un colpo ricevuto alla mano già protetta da un tutore. Gli ospiti si riaffacciano in zona offensiva soltanto verso il 59′, quando la conclusione di Moreo viene disinnescata in maniera provvidenziale dall’intervento difensivo di Auriletto nelle retrovie. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa Rolando a siglare il gol del raddoppio per i piemontesi verso il 64′, spegnendo così le speranze di rimonta avversaria. Nel corso del recupero però gli ospiti hanno un moto d’orgoglio e vanno a segno al 90’+4′ per merito della rete firmata da Signori, sebbene ormai non ci sia più tempo per tentare di acciuffare il pareggio e strappare un punto prezioso. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Calzavara, proveniente dalla sezione di Varese, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Petris da un lato, Panariello, Nannelli e Benassi dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche permettono alla Pro Vercelli di salire a quota 7 nella classifica del girone A di Serie C mentre la Lucchese non si muove, rimanendo ferma con un punto.

IL TABELLINO

Pro Vercelli-Lucchese 2 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 18′ Comi(P); 64′ Rolando(P); 90’+4′ Signori(L).

PRO VERCELLI (3-4-3) – Saro; Carosso, Auriletto, De Marino; Petris, Nielsen, Emmanuello, Bruzzaniti; Rolando, Comi, Zerbin. A disp.: Tintori, Rodio, Graziano, Romairone, Della Morte, Blaze, Ruggiero, Borello, Padovan, Clemente, Erradi, Secondo. All.: Modesto.

LUCCHESE (4-3-3) – Coletta; Panariello, Solcia, Benassi, Adamoli; Fazzi, Meucci, Kosovan; Nannelli, Moreo, Bianchi. A disp.: Biggeri, Lionetti, Panati, Cellamare, Signori, Bartolomei, Bitep, Forciniti, Falivene, Molinaro, Scalzi, De Vito. All.: Monaco.

Arbitro: Andrea Calzavara (sezione di Varese).

Ammoniti: 10′ Panariello(L); 70′ Nannelli(L); 81′ Benassi(L); 85′ Petris(P).

