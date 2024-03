Video/ Pro Vercelli Mantova (1-1) gol e highlights: Brignani risponde a Mustacchio (2 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO VERCELLI MANTOVA (1-1): LA PARTITA

La Pro Vercelli costringe la capolista Mantova al pari dopo una prestazione d’orgoglio e fortunata. La gara si accende subito con Mustacchio che la sblocca dopo appena due minuti di gara. Maggio crossa e Mustacchio si inserisce, di testa la sblocca. Radaelli per Trimboli che da due passi non trova il tocco vincente. Mustacchio ci prova da fuori area, palla messa in angolo. Alla mezzora pareggia la capolista. Radaelli la mette in mezzo, Brignani di testa non sbaglia.

DIRETTA/ Pro Vercelli Mantova (risultato finale 1-1): Brignani risponde a Mustacchio (Serie C, 2 marzo 2024)

Nella ripresa per il Mantova è un festival di legni. Galuppini calcia dal limite e coglie il palo. Radarelli calcia, sulla traiettoria c’è Redolfi che coglie il palo. Galuppini calcia a giro, palla fuori. Palla in mezzo da angolo, Galuppini di testa prende la traversa. Brigantini si coordina e calcia dalla distanza, palla sulla traversa.

Video/ Pergolettese Pro Vercelli (3-0) gol e highlights: apre Mazzarani! (Serie C, 24 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO VERCELLI MANTOVA (1-1): IL TABELLINO

PRO VERCELLI (4-3-3): Mastrantonio; Rodio (dal 74′ Frey), Parodi, Camigliano, Sarzi Puttini (dal 74′ Iezzi); Iotti, Santoro, Haoudi; Mustacchio (dal 67′ Pannitteri), Rojas (dal 67′ Nepi), Maggio (dall’82’ Petrella). A disposizione: Ghisleri, Vaccarezza, Contaldo, Gheza, Rutigliano, Casazza, Forte, Citi, Pinzi, Kozlowski. All. Dossena.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli, Redolfi, Brignani (dal 58′ De Maio), Celesia; Muroni (dall’81’ Wieser), Burrai, Trimboli (dal 74′ Bragantini); Fiori (dal 58′ Bombagi), Galuppini, Mensah (dall’81’ Monachello). A disposizioni; Sonzogni, Napoli, Bani, Debenedetti, Cavalli, Fedel, Panizzi, Argint, Maggioni, Giacomelli. All. Possanzini.

Diretta/ Pergolettese Pro Vercelli (risultato finale 3-0): gol e assist per Guiu! (Serie C, 24 febbraio 2024)

Arbitro: Sig. Andrea Bordin di Bassano del Grappa; Assistenti Santino Spina di Palermo e Gilberto Laghezza di Mestre; quarto uomo Eugenio Scarpa di Collegno.

Gol: 2′ Mustacchio (PV), 31′ Brignani (M)

Ammoniti: Parodi (PV), Mustacchio (PV), Santoro (PV), Fiori (M), Galuppini (M), Iotti (PV), Frey (PV)

Espulsi: Nessuno

Recupero: + 1′ / + 5′

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO VERCELLI MANTOVA













© RIPRODUZIONE RISERVATA