Video/ Pro Vercelli Mantova (1-1) gol e highlights: la riprende Guccione (Serie C)

VIDEO PRO VERCELLI MANTOVA (1-1): POSTA DIVISA AL PIOLA

Allo Stadio Silvio Piola le formazioni di Pro Vercelli e Mantova si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Galderisi si affacciano pericolosamente in zona offensiva attraverso uno spunto di De Cenco al 6′ ed i padroni di casa guidati dal tecnico Lerda replicano al 13′ quando Bunino sollecita il portiere Marone oltre a mettere poi a segno la rete del vantaggio al 19′ con Della Morte. I minuti scorrono sul cronometro ed i piemontesi si vedono negare l’eventuale raddoppio al 35′ quando Rolando insacca sul tap-in ma in posizione di fuorigioco. I lombardi si vedono invece costretti a rimpiazzare prematuramente De Cenco con Paudice già al 38′.

VIDEO PRO VERCELLI MANTOVA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, continuando ad analizzare il video di Pro Vercelli Mantova, le compagini in campo si dividono un’opportunità ciascuna con Bunino al 49′ e quindi sul fronte opposto con la traversa colta da Guccione al 53′. Il neo entrato nella Pro Awua calcia a lato non di molto al 63′. Nell’ultima parte dell’incontro è proprio Guccione a trovare il gol del pareggio all’84’, capitalizzando il suggerimento offertogli dal suo compagno Silvestro. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Paride Tremolada, proveniente dalla sezione di Monza, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Vitale, Auriletto, Iezzi e Rolando da un lato, Panizzi dall’altro. Il punto conquistato in questo diciannovesimo turno di campionato permette rispettivamente alla Pro Vercelli di salire a quota 24 ed al Mantova di portarsi a quota 18 nella classifica del girone A della Serie C.

VIDEO PRO VERCELLI MANTOVA: IL TABELLINO

Pro Vercelli-Mantova 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 19′ Della Morte(P); 84′ Guccione(M).

PRO VERCELLI (3-4-2-1) – Rizzo, Masi, Auriletto, Crialese; Clemente, Vitale, Emmanuello, Iezzi; Rolando, Della Morte; Bunino. A disposizione: Valentini, Scali, Caorsso, Sangiorgi, Louati, Rizzo, Bresciani, Erradi, Macchioni, Bruzzaniti, Awua. All.: Lerda.

MANTOVA (4-1-4-1) – Marone, Bianchi, Milillo, Checchi, Panizzi; Messori; Guccione, Gerbaudo, Piovanello, Zappa; De Cenco. A disposizione: Tosi, Marinaro, Agbugui, Militari, Silvestro, Bucolo, Paudice, Rihai, Esposito, Pinton, Fontana, Vaccaro. All.: Galderisi.

Arbitro: Paride Tremolada (sezione di Monza).

Ammoniti: 23′ Vitale(P); 40′ Auriletto(P); 51′ Iezzi(P); 56′ Rolando(P); 59′ Panizzi(M).

