Video/ Pro Vercelli Monza (1-2): highlights e gol, la capolista vola (Serie C)

Allo Stadio Silvio Piola di Vercelli il Monza supera in trasferta la Pro Vercelli per 2 a 1. Come si vede nel video di Pro Vercelli Monza, nelle fasi iniziali del primo tempo i padroni di casa allenati da mister Gilardino tentano di prendere in mano le redini dell’incontro affacciandosi in avanti con Rosso al 10′. Tuttavia, gli ospiti del tecnico Brocchi riescono a spezzare l’equilibrio passando in vantaggio al 13′ grazie alla rete messa a segno da Fossati, sfruttando l’assist del suo compagno Mota. I piemontesi tentano di reagire ma subiscono il raddoppio a causa dell’autogol di Auriletto del 24′ propiziato da Gliozzi, a risolvere una mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo guadagnato con una chance interessante.

IL SECONDO TEMPO

Nelle prime battute del secondo tempo i biancocrociati sembrano in grado di poter rimontare e, infatti, accorciano subito le distanze al 47′ grazie al calcio di rigore trasformato dal solito Rosso e concesso per un fallo subito dal neo entrato Comi. Il sorpasso resta soltanto un miraggio che non va oltre la punizione di Quagliata del 56′, prontamente disinnescata dall’estremo difensore Lamanna, e la gara non si sblocca più fino al triplice fischio. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Santoro, proveniente dalla sezione di Messina, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Auriletto, Bani e Varas da un lato, Fossati, Anastasio e D’Errico dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventitreesimo turno di campionato permettono al Monza di salire a quota 56 nella classifica del girone A di Serie C mentre la Pro Vercelli non si muove, rimanendo ferma a 25 punti.

IL TABELLINO

Pro Vercelli-Monza 1 a 2 (p.t. 0-2)

Reti: 13′ Fossati(M); 24′ AUTO Auriletto(P); 47′ RIG. Comi(P).

Assist: 13′ Mota(M); 24′ Gliozzi(M).

PRO VERCELLI (4-3-3) – Saro; Iezzi(46′ Varas), Masi, Auriletto, Quagliata; Graziano(46′ Comi), Carosso, Grossi; Azzi, Rosso(79′ Petrovic), Mal(46′ Bani). A disp.: Moschin, Foglia, Erradi, Della Morte, Romairone, Franchino, Merio, Vetri. All.: Gilardino.

MONZA (4-3-1-2) – Lamanna; Lepore, Scaglia, Bellusci, Anastasio(85′ Marconi); Morosini(53′ D’Errico), Fossati(61′ Armellino), Rigoni; Iocolano(61′ Chiricò); Gliozzi(85′ Brighenti), Mota. A disp.: Sommariva, Paletta, Franco, Galli, Mosti, Finotto, Rauti. All.: Brocchi.

Arbitro: Santoro (Messina).

Ammoniti: 26′ Fossati(M); 52′ Anastasio(M); 53′ Auriletto(P); 72′ Bani(P); 78′ D’Errico(M); 84′ Varas(P).

