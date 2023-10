Video/ Pro Vercelli Pro Patria (2-1) gol e highlights: Maggio non perdona! (28 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO VERCELLI PRO PATRIA: LA SINTESI

Pro Vercelli e Pro Patria, il punteggio si mantiene saldo sul 1-0, grazie a una rete di Mustacchio che ha fatto vibrare gli spalti. Il gol è stato il frutto di una manovra ben orchestrata dalla squadra di casa, dimostrando la precisione e l’efficacia degli schemi di gioco preparati. L’abilità di Mustacchio nel finalizzare l’azione mette in luce la qualità tecnica dei giocatori della Pro Vercelli, alimentando l’entusiasmo dei tifosi presenti allo stadio. La rete ha segnato l’inizio di una partita avvincente, con la squadra di casa determinata a difendere il vantaggio ottenuto. Il pubblico è coinvolto nell’atmosfera e sostiene la propria squadra con grande fervore. L’energia in campo è palpabile, e gli spettatori sono in attesa di vedere come reagirà la Pro Patria al svantaggio iniziale. La partita si preannuncia emozionante, con entrambe le squadre che cercano di conquistare la vittoria.

Pro Vercelli e Pro Patria, la situazione di gioco è giunta a un equo pareggio di 1-1, con la Pro Patria che ha ottenuto il gol del pareggio grazie a una rete di Stanzani. La partita si è rivelata avvincente, con entrambe le squadre impegnate in scambi intensi e sfide tattiche sul terreno di gioco. Stanzani, con un colpo preciso e ben orchestrato, ha siglato la rete che ha riportato la Pro Patria in partita. La sua abilità nel finalizzare l’azione è stata evidente, mettendo in difficoltà la difesa avversaria. La reazione dei tifosi sugli spalti è stata di entusiasmo, applaudendo il loro giocatore chiave per aver riportato la squadra in partita. Il clima di competitività è cresciuto ulteriormente, con entrambe le squadre determinate a prendere il controllo del gioco e a cercare di ottenere un vantaggio prima del fischio per la pausa. Gli appassionati presenti allo stadio erano ansiosi di vedere come si sarebbe sviluppata la partita nel secondo tempo, consapevoli della possibilità di ulteriori emozioni e colpi di scena.

PRO VERCELLI PRO PATRIA, IL SECONDO TEMPO

Nel duello emozionante di questa diretta di Pro Vercelli e Pro Patria, la partita è giunta al termine con la squadra di casa che ha ottenuto la vittoria per 2-1, grazie alla determinante rete di Maggio. La sfida è stata caratterizzata da una serie di emozioni e scambi di gioco avvincenti, ma è stato Maggio a scrivere il proprio nome tra i protagonisti di questa partita. Al momento critico, con il punteggio sul 1-1, Maggio è riuscito a superare la difesa avversaria e con freddezza ha collocato il pallone in rete, portando così il Pro Vercelli in vantaggio. Il pubblico in delirio ha applaudito l’abilità e la precisione di Maggio, mentre i giocatori della Pro Patria cercavano disperatamente di ribaltare la situazione. La partita è stata un susseguirsi di azioni spettacolari e tattiche intelligenti da entrambe le squadre.

Pro Vercelli contro Pro Patria, la squadra di casa ha festeggiato una vittoria 2-1, ma è stata l’abilità di Maggio a catturare l’attenzione, sfiorando la doppietta nella sfida. Il match è stato un susseguirsi di azioni avvincenti, ma è stato Maggio a lasciare il segno. Dopo aver già siglato un gol cruciale, il giocatore si è trovato nuovamente in una posizione promettente per realizzare una doppietta. La tensione è cresciuta nei cuori dei tifosi mentre Maggio ha cercato di sfondare la difesa avversaria per la seconda volta, ma la conclusione si è infranta contro il palo o è stata respinta da una parata acrobatica del portiere avversario. Nonostante la mancata doppietta, Maggio ha comunque contribuito in modo significativo alla vittoria finale di Pro Vercelli. La Pro Patria, d’altro canto, avrà sicuramente rimuginato sulle opportunità perse durante il confronto.

PRO VERCELLI PRO PATRIA, IL TABELLINO

PRO VERCELLI: Sassi J. (Portiere), Iezzi R. (dal 8′ st Carosso A.), Parodi G., Rodio F., Sarzi D. (dal 15′ st Seck M.), Iotti I., Santoro S., Rutigliano C. (dal 28′ st Contaldo F.), Mustacchio M., Maggio M., Nepi A. (dal 27′ st Comi G.). A disposizione: Condello S., Emmanuello S., Forte M., Gheza F., Niang O., Pesce A., Petrella M., Rizzo M. (Portiere), Sibilio R., Spavone A., Valentini A. (Portiere)

PRO PATRIA: Mangano G. (Portiere), Moretti A., Lombardoni M., Vaghi S., Renault G. (dal 35′ st Somma M.), Citterio G. (dal 28′ st Zanaboni E.), Fietta G. (dal 34′ st Bertoni L.), Marano F. (dal 20′ st Nicco G.), Ndrecka A., Pitou J. (dal 20′ st Castelli D.), Stanzani L.. A disposizione: Bashi E., Caluschi R., Ferri D., Parker S., Rovida W. (Portiere), Saporetti L.

RETI: al 14′ pt Mustacchio M. (Pro Vercelli) , al 12′ st Maggio M. (Pro Vercelli) al 29′ pt Stanzani L. (Pro Patria)

Ammonizioni: al 21′ st Santoro S. (Pro Vercelli), al 30′ st Parodi G. (Pro Vercelli) al 6′ st Citterio G. (Pro Patria), al 14′ st Marano F. (Pro Patria), al 25′ st Fietta G. (Pro Patria), al 44′ st Lombardoni M. (Pro Patria).

