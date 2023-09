Video/ Pro Vercelli Pro Sesto (0-0) e highlights: gara tesa nel finale (20 settembre 2023)

VIDEO E HIGHLIGHTS PRO VERCELLI PRO SESTO: MAGGIO SPRECA UN RIGORE

Video, gol e highlights Pro Vercelli Pro Sesto, gara valevole per la quarta giornata della Serie C Girone A, conclusasi 0-0. In un match in cui è successo poco e nulla, i bianchi avrebbero potuto dare la zampata decisiva, ma Maggio si è fatto parare il tiro dagli undici metri. Poi qualche parata, ma in generale niente di concreto da segnalare. Nel primo tempo la Pro Vercelli domina nel possesso palla, ma non riesce a sfondare se non in rare occasioni perché la Pro Sesto argina molto bene le incursioni della squadra di Dossena.

La ripresa è più ricca di emozioni, anche perché i bianco-celesti iniziano a giocare più a viso aperto. La Pro potrebbe passare in vantaggio, ma Maggio dopo essersi procurato il penalty lo sbaglia pure. Poi la girandola di cambi e al 71′ controllo da fuoriclasse di Haoudi che vede Comi al centro dell’area, ma l’attaccante disturbato da Marianucci calcia alle stelle. Al 90′ ospiti in dieci per l’espulsione diretta di Sala. L’arbitro concede sei minuti di recupero e al 95′ Sassi salva capra e cavoli sul tiro di Barranca. Un minuto dopo rosso anche per Spavone, reo di uno sciocca reazione su un avversario.

VIDEO PRO VERCELLI PRO SESTO, IL TABELLINO

PRO VERCELLI: Sassi; Iezzi, Fiumanò, Camigliano (dal 65′ Parodi), Sarzi Puttini (dal 57′ Rodio); Iotti, Santoro (dal 65′ Emmanuello), Haoudi; Condello (dal 57′ Spavone), Nepi (dal 65′ Comi), Maggio. A disposizione: Rizzo, Carosso, Gheza, Seck, Contaldo, Forte, Rutigliano, Niang, Pesce, Sibilio. All. Dossena

PRO SESTO: Del Frate; Maurizii, Giorgeschi, Toninelli; Mapelli (dal 46′ Petrelli), Marianucci, Gattoni, Sala, Barranca; Bussaglia (dall’89’ Santarpia); Arras (dal 62′ Florio). A disposizione: Formosa, Botti, Basili, Petrungaro, D’Alessio, Ferro, Marchisano, Sereni, Iotti. All. Parravicini

ESPULSI: 90′ Sala (PP), 95′ Spavone (PV)

AMMONITI: Mapelli (PP), Gattoni (PP), Santoro (PV), Sarzi Puttini (PV), Haoudi (PV), Emmanuello (PV), Barranca (PV).

PRO VERCELLI PRO SESTO, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS













