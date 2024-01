Video/ Pro Vercelli Renate (0-1) gol e highlights: rammarico casalingo! (13 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO VERCELLI RENATE: SINTESI

Pro Vercelli e Renate, la partita si è mantenuta equilibrata, registrando ancora un risultato di 0-0. Maggio, per la Pro Vercelli, ha avuto un’opportunità d’oro per sbloccare il punteggio, ma purtroppo non è riuscito a concretizzare, mantenendo così il tabellone invariato. La mancata realizzazione di Maggio potrebbe avere un impatto significativo sulla dinamica della partita. Entrambe le squadre potrebbero cercare di capitalizzare sulle occasioni offensive per ottenere il vantaggio, tenendo conto della necessità di segnare per portare a casa i tre punti. Il prosieguo della partita sarà influenzato dalle decisioni tattiche degli allenatori e dalla risposta delle squadre sul campo. La Pro Vercelli cercherà di sfruttare al meglio le prossime opportunità per superare la difesa avversaria, mentre il Renate cercherà di difendersi e, se possibile, di creare pericoli in contropiede. Resta da vedere come si svilupperanno gli eventi nei minuti successivi, poiché entrambe le squadre cercano di ottenere un risultato positivo per consolidare la propria posizione in classifica.

Alla fine del primo tempo della diretta di Pro Vercelli e Renate, il punteggio è ancora bloccato sullo 0-0. La partita ha visto un momento di pericolo quando Bosisio di Pro Vercelli ha tentato una conclusione dalla distanza, ma il suo tiro è finito a lato di qualche metro, mancando l’occasione per sbloccare il punteggio. Il primo tempo ha quindi mostrato una certa equilibrio tra le due squadre, con entrambe le squadre impegnate a difendere e a cercare opportunità offensive. La partita potrebbe prendere una piega diversa nella seconda metà, con le squadre che cercheranno di capitalizzare su eventuali errori difensivi o creare occasioni più chiare per segnare. Il secondo tempo si preannuncia quindi interessante, con entrambe le squadre che avranno l’opportunità di cercare la vittoria o di consolidare la loro difesa per ottenere almeno un punto. Resta da vedere quale squadra riuscirà a prendere il controllo della partita e a ottenere un risultato positivo.

PRO VERCELLI RENATE, IL SECONDO TEMPO

Nel corso dei primi venti minuti del secondo tempo della partita di Pro Vercelli e Renate, la situazione è cambiata con il gol di Baldassin che ha portato il risultato sul 0-1 a favore della squadra ospite. Il gol di Baldassin potrebbe avere un impatto significativo sulla dinamica della partita. Pro Vercelli cercherà ora di reagire e di trovare il pareggio, mentre Renate avrà l’obiettivo di difendere la propria vantaggio e possibilmente cercare ulteriori opportunità offensive. Il momento del gol è spesso cruciale e può influenzare notevolmente l’andamento della partita. Resta da vedere come entrambe le squadre risponderanno a questa situazione nei minuti successivi e come si svilupperà il resto della partita.

Pro Vercelli e Renate si è conclusa con il risultato finale di 0-1 a favore del Renate. Nonostante la Pro Vercelli abbia avuto alcune opportunità, Tremolada ha mancato una chiara occasione che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita e portare al pareggio. Il Renate ha dimostrato solidità difensiva e ha sfruttato efficacemente l’occasione per segnare, consolidando così la vittoria. D’altro canto, la Pro Vercelli dovrà analizzare gli aspetti della sua prestazione che hanno portato alla sconfitta e cercare di migliorare nelle prossime sfide. Questa vittoria rappresenta un passo importante per il Renate e potrebbe influenzare positivamente il morale della squadra, mentre la Pro Vercelli sarà chiamata a reagire e a prepararsi per le prossime partite.

PRO VERCELLI RENATE, IL TABELLINO

PRO VERCELLI: Sassi J. (Portiere), Iezzi R., Parodi G., Camigliano A., Carosso A., Iotti I., Santoro S., Haoudi H., Mustacchio M. (dal 20′ st Petrella M.), Nepi A. (dal 20′ st Comi G.), Maggio M.. A disposizione: Caio Ghisleri (Portiere), Casazza G., Citi A., Condello S., Contaldo F., Emmanuello S., Forte M., Pesce A., Rutigliano C., Sibilio R., Vaccarezza N. (Portiere), Valentini A. (Portiere)

RENATE: Fallani M. (Portiere), Auriletto S., Alcibiade R., Possenti M., Bosisio M., Baldassin L., Esposito G. (dal 45′ st Gasperi M.), Currarino M., Anghileri M., Bocalon R. (dal 31′ st Sorrentino D.), Paudice L. (dal 1′ st Tremolada M.). A disposizione: Amadio M., Bianchimano A., Bracaglia G., Garetto M., Ombra F. (Portiere), Procaccio A., Vimercati A.

RETI: al 1′ st Baldassin L. (Renate) .

AMMONIZIONI: al 19′ st Santoro S. (Pro Vercelli), al 20′ st Parodi G. (Pro Vercelli) al 29′ pt Possenti M. (Renate), al 14′ st Tremolada M. (Renate), al 22′ st Alcibiade R. (Renate), al 45’+1 st Sorrentino D. (Renate).

