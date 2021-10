Video/ Pro Vercelli Sudtirol (0-2) gol e highlights: volano gli altoatesini (Serie C)

VIDEO PRO VERCELLI SUDTIROL 0-2: PRIMO TEMPO

Termina 0-2 la partita Pro Vercelli Sudtirol. Il big match della settima giornata del girone A di Serie C 2021-2022, se lo aggiudica il Sudtirol. Vince e convince la formazione allenata da Javorcic che si sbarazza senza senza troppe difficoltà della formazione di Scienza, come dimostra il video degli highlights. A decidere l’incontro ci hanno pensato Malomo e Fischnaller. Continua il periodo di flessione della Pro Vercelli, che perde la prima gara dopo due pareggi consecutivi.

Diretta/ Pro Vercelli Sudtirol (risultato finale 0-2): decidono Malomo e Fischnaller

Andiamo a rivivere le emozioni del match. Primo tempo che non regala troppe emozioni, con il Sudtirol che sembra aver approcciato meglio alla gara, ma con i piemontesi che provano a reagire sfruttando il supporto del pubblico. Gli ospiti amministrano senza troppe difficoltà e al 43′ passano in vantaggio. Odogwu serve in verticale Malomo, che controlla e scarica un potente tiro sul primo palo che buca Tintori. Vantaggio Sudtirol, e primo tempo che si chiude sullo 0-1.

Diretta/ Sudtirol Renate (risultato finale 2-0): Broh la decide con una doppietta!

VIDEO PRO VERCELLI SUDTIROL 0-2: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, la Pro Vercelli è chiamata a reagire, e la formazione di Scienza ci prova. Al 52′ è Crialese che sfiora il pareggio. La sua conclusione dal limite dell’area fa la barba alla traversa e si spegne di poco alto. Il pericolo corso, fa svegliare il Sudtirol che sfiora il raddoppio al 63′, ma Odogwu non riesce a concludere in maniera efficace. La Pro Vercelli prova a spingere, ma non riesce a concretizzare.

All’81’, Javorcic inserisce Fischnaller. Passano due minuti e il numero 11 realizza il gol del raddoppio. Viene servito in verticale e scarica una bordata di prima intenzione che buca ancora una volta Tintori, è 0-2 e risultato in cassaforte. Nei minuti finali, Comi fa esaltare Poluzzi con un colpo di testa ravvicinato. Si conclude con la meritata vittoria degli altoatesini per 0-2. Il Sudtirol guadagna due punti sulla capolista Padova, e si porta a tre lunghezze di distanza.

Diretta/ Virtus Verona Pro Vercelli (risultato finale 2-2): Vitale trova il pareggio!

VIDEO PRO VERCELLI SUDTIROL 0-2: IL TABELLINO

Reti: 43′ Malomo (S), 83′ Fischnaller (S).

Pro Vercelli (3-5-2): Tintori; Cristini, Masi, Auriletto; Bruzzaniti (Della Morte dal 52′), Emmanuello (Silenzi dal 75′), Vitale, Erradi (Rizzo dal 75′), Crialese (Iezzi dal 66′); Rolando (Bunino dal 66′), Comi. A disp. Rendic, Carosso, Bunino, Della Morte, Silenzi, Sangiorgi, Clemente, Rizzo, Iezzi. All. Scienza.

Sudtirol (4-3-2-1): Poluzzi; Malomo, De Col, Zaro, Curto, Fabbri; Tait, Gatto (De Col dal 74′), Broh (Moscati dall’80’); Casiraghi (Voltan dal 74′), Candellone (Rover dal 66′); Odogwu (Fischnaller dall’80’). A disp. Meli, Voltan, Fischnaller, Theiner, Rover, Moscati, Davi, Heinz, De Col. All. Javorcic.

Arbitro: Bonacina di Bergamo.