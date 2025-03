VIDEO PRO VERCELLI VICENZA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Silvio Piola il Vicenza vince in trasferta per 1 a 0 contro la Pro Vercelli ed ottiene il primato. Nel primo tempo la partita tarda a decollare ed è solo poco prima del quarto d’ora, precisamente al 14′, che Della Morte va alla conclusione senza tuttavia centrare il bersaglio designato.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: successo dell'Avellino! (34^ giornata, 30 marzo 2025)

La compagine allenata dal tecnico Vecchi insiste ed il loro atteggiamento viene premiato meritatamente al 22′ dal gol a spezzare l’equilibrio iniziale firmato da Rauti, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal copagno di squadra Morra. I veneti si ripropongono in avanti pure al 37′ quando lo stesso Morra forza l’estremo difensore Franchi alla parata in calcio d’angolo.

DIRETTA/ Avellino Benevento (risultato finale 2-1): Palumbo risolve il derby! (Serie C, oggi 30 marzo 2025)

Nel secondo tempo il Vicenza continua a collezionare nuove mancate opportunità per raddoppiare sempre col solito Morra, impreciso nella circostanza al 72′. Nel finale gli uomini guidati dal tecnico Banchini non capitalizzano una grossa chance con Rutigliano a causa della parata decisiva effettuata da Confente all’83’ e non sfruttano a dovere nemmeno i sette minuti di recupero concessi dall’arbitro Ancora.

I tre punti derivanti da questo successo, complice il pareggio del Padova, spingono il Vicenza in cima alla classifica del girone A della Serie C 2024/2025 a quota 77 punti. La Pro Vercelli resta invece ancorata ai suoi 36 punti per colpa di questa sconfitta.

DIRETTA/ Potenza Giugliano (risultato finale 3-4): la decide Njambe! (oggi 30 marzo 2025)

VIDEO PRO VERCELLI VICENZA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS