Video proposta matrimonio alla Camera/ Di Muro (Lega): ”Elisa mi sposi?”, ma Fico..

Non capita certo tutti i giorni di vedere una proposta di matrimonio alla Camera dei Deputati e fa ancora più specie pensare che solo qualche ora fa nello stesso luogo a Montecitorio si consumava una rissa clamorosa tra alcuni deputati di Lega, FdI, Pd e M5s sul “caso Mes“. Il giorno dopo però, è “rosa di pesco” nella medesima aula quando prende parola il parlamentare della Lega Flavio Di Muro e invece che intervenire sul dibattito tecnico e politico di giornata, compie la sua particolarissima dichiarazione d’intenti: «Abbiate rispetto per quello che sto per dire, per la mia persona e per la vita di un uomo, perché per me questo è un giorno diverso, un giorno speciale, quindi con rispetto presidente», spiega il leghista prima dell’inizio dell’esame sul decreto legge per la ricostruzione post-terremoto. Si china sul proprio banco, tira fuori il cofanetto classico con anello in bella vista e rivolgendosi alla tribuna esclama «Elisa, mi vuoi sposare?». Scorcio di applausi, sorrisi imbarazzati in alcuni parlamentari e urla di giubilo dai colleghi della Lega. Oggi infatti in tribuna ad assistere alla seduta si trovava lei, la 36enne storica fidanzata Elisa: lei di Mentone, lui 33enne della vicina Ventimiglia, seppure non inquadrata ha detto sì alla pazza proposta del “suo” Flavio Di Muro, visibilmente raggiante in volto.

PROPOSTA DI MATRIMONIO ALLA CAMERA: PEZZOPANE PLAUDE, FICO NO

«Avevo tenuto tutti all’oscuro, perché l’amore è amore e volevo fare una sorpresa alla mia amata. Lei è una persona speciale», ha raccontato al Corriere della Sera il deputato dopo la proposta di matrimonio davanti alla Camera riunita e semi-completa. Dalla rissa all’amore, un passaggio così “shock” che sicuramente verrà ripreso per giorni dai programmi di gossip del pomeriggio televisivo (ogni riferimento a Barbara D’Urso è puramente voluto, ndr). Chi ha gradito fortissimamente quel momento è la deputata del Pd Stefania Pezzopane che ha voluto subito intervenire, prima della discussione sul terremoto di cui è relatrice, «Volevo mettermi in sintonia con questo esordio di apertura dei lavori all’insegna dell’amore e fare gli auguri ai futuri sposi… Quando è l’amore, l’amore unisce». C’è chi però non ha gradito per nulla il breve momento romantico con tanto di proposta di matrimonio, ovvero il Presidente della Camera Roberto Fico (M5s) che ha lanciato un richiamo a Di Muro «Capisco tutto ma usare un intervento sull’ordine dei lavori per questo non mi sembra il caso».

