Video/ PSG Bayern (0-1) gol e highlights: Coman si conferma bestia nera dei parigini

PSG Bayern video gol e highlights del primo atto dell’ottavo di finale di Champions League tra i parigini e i bavaresi. Un match iniziato a sorpresa con ritmi molto bassi con il solo Choupo-Moting ispirato, forse per via dei trascorsi a Parigi. Al 33′ primo squillo dell’altro ex, Coman, che strozza però eccessivamente il destro. Ultima chance del primo tempo capita sui piedi di Kimmich che ci prova da fuori area, trovando la risposta di Donnarumma.

Nella ripresa si sblocca la partita con la rete al 53′ di Coman: colui che decise la finale di Champions nel 2020 proprio contro il PSG, riceve un cross dal neo-entrato Davies e calcia in porta trovando un goffo intervento di Donnarumma che si fa bucare e permette al Bayern di andare sopra 1-0. Il portiere italiano, dopo aver “condannato” i suoi con l’errore, si supera su Choupo-Moting al 63′ facendo un miracolo su una conclusione ravvicinata a botta sicura di Choupo-Moting. L’ingresso di Mbappé cambia completamente le carte in tavola e al 73′ impegna severamente Sommer per poi segnare dopo una serie di conclusioni, ma il guardalinee ravvisa un fuorigioco. Undici minuti più tardi Nuno Mendes serve Messi, ma Pavard si oppone. Proprio il francese campione del mondo butta giù Messi a pochi passi dall’ingresso esterno dell’area di rigore beccandosi il secondo giallo, venendo espulso e dunque rendendosi indisponibile in ottica del ritorno. Termina dunque 1-0, un risultato giusto poiché il Bayern ha giocato meglio per tre quarti di gara, ma il PSG deve e può ripartire dall’ultimo quarto d’ora e magari da un Mbappé titolare.

Tante le stelle in campo nella serata del Parco dei Principi, ma in realtà sono state poche quelle a brillare. A partire da Neymar e Messi: attesi in pompa magna nella capitale francese per questo match, i due sudamericani non sembrano essere in partita impegnando poco Sommer e contribuendo poco al gioco. A non deludere è Coman, ancora decisivo contro il PSG, abile a sfruttare la leggerezza di Donnarumma per decidere la gara. E se il portiere italiano ha deluso nonostante interventi prodigiosi a seguito del suo errore, d’altro canto Sommer si è dimostrato più che all’altezza murando ogni possibile conclusione parigina.

Da lodare anche coloro che stavano davanti all’estremo difensore svizzero. De Ligt e Upamecano sono riusciti a tenere a bada il temibile attacco parigino senza affanni e problemi con Pavard che prima rende impossibile la vita a Neymar francobollandolo e poi mura l’unica vera occasione per Messi. Certo, il rosso a fine gara pesa in vista del ritorno, ma era necessario per evitare guai peggiori e portarsi a casa un prezioso 1-0.

VIDEO PSG BAYERN, IL TABELLINO

PSG-BAYERN MONACO 0-1

MARCATORI: 8′ st Coman.

PSG (4-4-2): Donnarumma; Hakimi (1′ st Kimpembe), Ramos, Marquinhos, Mendes; Zaire-Emery (12′ st Ruiz), Pereira (30′ st Vitinha), Verratti, Soler (12′ st Mbappé); Messi, Neymar. All. Galtier

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Sommer; Pavard, De Ligt, Upamecano; Sane (45′ st Stanisic), Kimmich, Goretzka, Cancelo (1′ st Davies); Musiala (42′ st Gravenberch), Coman (31′ st Gnabry); Choupo-Moting (31′ st Muller). All. Nagelsmann

ARBITRO: Michael Oliver (ENG)

AMMONITI: 26′ Pavard, 25′ st Kimpembe, 41′ st Neymar.

ESPULSI: 47′ st Pavard per doppia ammonizione.

