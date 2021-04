Video/ Psg Bayern Monaco (0-1): highlights e gol. Francesi KO ma in semifinale!

Partita davvero entusiasmante quella andata in scena ieri sera al Parco dei Principi tra Psg e Bayern Monaco, valida come ritorno dei quarti di finale di Champions league. Per la squadra bavarese, campione in carica, una sofferta quando brillante vittoria col risultato di 1-0 che pure non è stata sufficiente per concedere ai tedeschi il passaggio del turno: in virtù del 3-2 segnato dai parigini nel match di andata, è dunque la squadra di Pochettino a continuare nel tabellone della prima competizione Uefa per i club e dunque a ottenere una sontuosa “rivincita” della finale del 2020. Ma andiamo a vedere le azioni salienti di questa magnifica partita che tanto ha fatto divertire gli appassionati di ogni fede calcistica. Al via al Parco di Principi sono subito ritmi altissimi, come è facile immaginare: meno di tre minuti ed è già prima occasione da gol con i francesi che si fanno avanti con Neymar e Mbappè. I bavaresi non stanno a guardare, ma le migliori occasioni, almeno fino ad ora , sono tutte a firma parigina: soprattutto è Neymar, davvero in gran forma, a impensierire tra i pali Neuer, ma il numero 1 biancorosso non si fa mai trovare impreparato davanti al brasiliano. Nel frattempo anche Sanè e Kimmich danno parecchio fastidio nell’altra metà campo, ma la difesa avversaria contiene senza grandi problemi. Verso la fine del primo tempo sono poi grandissime scintille davanti allo specchio tedesco: Neymar prima ci prova al 38’, trovando la traversa e poi un minuto dopo toccando però il palo, trovando il terzo legno in appena 300 secondi, davvero una gran sfortuna. Ma prima dell’intervallo ancora un colpo di scena, con il gol al 40’ dell’ex del match Maxime Choupo Moting, che porta avanti il Bayern Monaco per 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL REAL MADRID/ Quote: il duello Salah-Benzema

Nel secondo tempo i ritmi non si allentano e di nuovo è grandissimo calcio a Parigi tra Psg e Bayern Monaco. Al via è Alaba a dare fastidio al numero 1 francese e proprio l’austriaco si ripete al 47’, non riuscendo mai a inquadrare bene lo specchio di Navas. Intanto Neymar tona ancora protagonista nella metà campo tedesca, e con Mappe e Di Maria sfiora il gol. Arrivano poi i primi cambi dalla panchina, ma le forze fresche non spaccano il gioco, ancora molto vivace ed equilibrato. Nel finale del match, si segnala il gol annullato di Mbappè al 79′ e ancora la chance da gol di Sane, che però manda il pallone per un soffio a lato della porta avversaria. Fino agli ultimi minuti il Psg, spinge parecchio, e spreca diverse occasioni per portarsi avanti: al triplice fischio finale sono comunque i facessi ad esultare. Il Bayern Monaco vince per 1-0, ma è il Psg a volare un semifinale di Champions league.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND MANCHESTER CITY/ Quote: l'ex Gundogan

IL TABELLINO

PSG Bayern Monaco 0-1

RETE: 40′ Choupo-Moting (B).

PSG (4-2-3-1): Navas 5,5; Dagba 6, Kimpembe 6,5, Danilo 5,5, Diallo 6 (dal 59′ Bakker 5); Gueye 6, Paredes 7; Di Maria 6,5 (dall’88’ Herrera sv), Neymar 5,5, Draxler 5 (dal 72′ Kean 5,5); Mbappé 6. All. Mauricio Pochettino 6.

BAYERN (4-2-3-1): Neuer 7,5; Pavard 5, Boateng 6,5, Hernandez 5,5, Davies 5 (dal 71′ Musiala 6); Kimmich 5,5, Alaba 6,5; Sané 6, Muller 5, Coman 7; Choupo-Moting 6,5 (dall’85’ Javi Martinez sv). All. Hans-Dieter Flick 6.

ARBITRO: Daniele Orsato (ITA).

AMMONITI: Alaba (B), Dagba (P), Muller (B), Herrera (P).

DIRETTA/ Chelsea Porto (risultato finale 0-1) streaming: Taremi che gol! Ma non basta

CLICCA QUI PER IL VIDEO PSG BAYERN MONACO

LEGGI ANCHE:

Video/ Arsenal Olympiacos (0-1) highlights gol. El Araby non basta: passano i GunnersVideo/ Inter Milan (risultato 2-1) gol e highlights: Eriksen decisivo al 97'Video/ Spezia Atalanta (0-0) gli highlights. La Dea non sfonda al Manuzzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA