Video/ Psg Bruges (1-0): highlights e gol. Icardi manda i parigini agli ottavi

Diamo un’occhiata al video con i gol e gli highlights di PSG-Bruges 1-0 con i parisien che conquistano la qualificazione agli ottavi di Champions League con due turni d’anticipo, gli unici assieme al Bayern Monaco ancora a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate della fase a gironi. Alla squadra di Thomas Tuchel basterà pareggiare contro il Real Madrid per assicurarsi anche il primo posto nel gruppo A, mentre gli uomini di Philippe Clement possono ancora sperare nel terzo posto e nel ripescaggio ai sedicesimi di Europa League battendo il Galatasaray tra tre settimane in quello che sarà uno spareggio a tutti gli effetti. Al Parco dei Principi basta un gol di Mauro Icardi per risolvere la contesa, ottavo centro nelle ultime sei gare per l’attaccante argentino che in pochi mesi è diventato un punto fermo dell’attacco del PSG, eppure le alternative non mancano tra Mbappé, Di Maria, Draxler, Choupo-Moting e Cavani appena rientrato da un infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per parecchio tempo. Sul successo dei padroni di casa c’è ovviamente la firma di Keylor Navas, il portiere costaricano ha salvato più volte il risultato opponendosi a Bonaventure e Okereke, e nelle battute conclusive del match ha anche neutralizzato un calcio di rigore che Diagne non è riuscito a trasformare dopo esserlo procurato costringendo Thiago Silva a commettere ingenuamente fallo all’interno dell’area. In ogni caso buonissima prestazione da parte del Bruges che esce dal campo a testa alta ma senza punti, di certo è andata peggio due settimane fa quando sono stati presi a pallonate dai transalpini.

IL TABELLINO

PSG-BRUGES 1-0 (1-0)

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Dagba, Thiago Silvia, Kimpembé, Bernat; Gueye, Marquinhos, Verratti (90′ Sarabia); Mbappé (83′ Draxler), Icardi (72′ Cavani), Di Maria. All. Thomas Tuchel.

BRUGES (4-3-3): Mignolet; Kossounou, Mechele, Deli, Ricca; Rits (86′ de Ketelaere), Balanta, Vanaken; Dennis, Okereke (66′ Diagne), Diatta (77′ Schrijvers). All. Philippe Clement.

ARBITRO: Bobby Madden (SCO).

AMMONITI: Balanta (B), Verratti (P), Thiago Silva (P).

RECUPERO: 1′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 22′ Icardi (P).

