Video/ Psg Maccabi Haifa (7-2) gol e highlights: Messi e Mbappe fanno una goleada!

Il video di PSG Maccabi Haifa inizia con i parigini che iniziano subito a spingere e infatti Juan Bernat conquista un calcio di punizione nella propria meta’ campo, che però non porta a nulla. Poi arriva il turno di Fabián Ruiz con un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Neymar, che però non porta a nulla. Il PSG attacca ma non riesce ancora a trovare la via del goal. Lunga serie di calci d’angoli che però sono tutti a favore degli israeliani che stanno assediando l’area di rigore del PSG, il Maccabi Haifa infatti ha chiarissime occasioni per passare in vantaggio e il goal sembra nell’area per la formazione ospite.

Primo tempo che si apre con Lionel Messi che con un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra buca il portiere. Assist di Kylian Mbappé. Lo stesso francese poi con un tiro di destro dalla sinistra dell’area sotto la traversa in alto a destra senza nulla da fare per il portiere. Neymar chiude il discorso con un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Lionel Messi. In seguito a un contropiede. Abdoulaye Seck con un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Omer Atzili con cross in seguito a un calcio da fermo. Difficile che gli israeliani riescano a recupare, ma l’atteggiamento è quello giusto.

VIDEO PSG MACCABI HAIFA, IL SECONDO TEMPO

C’è meno voglia di andare in goal, almeno lato parigino rispetto al primo tempo, e gli ospiti invece non riescono ad essere incisi, Hakimi però con un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Neymar con passaggio filtrante. Atzili, in una delle poche occasione degli israeliani, con un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Frantzdy Pierrot. Il fantasista è l’unico ad essere pericoloso in questa fase.Ormai sembra che il Psg voglia contenere più che cercare un’altra rete, risparmiando quindi le energie per il prossimo turno di campionato.

Termina con le reti anche nel finale: Carlos Soler con un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell’angolino in basso a sinistra e il portiere non ne può nulla purtroppo. Assist di Lionel Messi. Ekitike poi con un tiro di destro dalla sinistra dell’area parato palla indirizzata nell’angolino in basso a destra. Assist di Warren Zaïre-Emery. Semre il francese con un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lionel Messi con passaggio filtrante. La partita termina così e per gli amici bianconeri questa è una brutta notizia visto che ormai la qualificazione della Juventus è ormai più che compromessa.

VIDEO PSG MACCABI HAIFA, IL TABELLINO

PSG MACCABI HAIFA 7-2

Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat; Vitinha, Fabian Ruiz, Renato Sanches; Neymar, Messi, Mbappé. Allenatore Galtier

Maccabi Haifa (4-3-2-1): Cohen; Seck, Goldberg, Batubinsika, Cornud; Abu Fani, Mohamed, Lavi; Atzili, Chery; Pierrot. Allenatore Bakhar

Reti: al 19′ pt Messi L. (Paris SG) , al 32′ pt Mbappe K. (Paris SG) , al 35′ pt Neymar (Paris SG) , al 45′ pt Messi L. (Paris SG) , al 19′ st Mbappe K. (Paris SG) , al 22′ st Goldberg S. (Paris SG) autogol, al 39′ st Soler C. (Paris SG) al 38′ pt Seck A. (M. Haifa) , al 5′ st Seck A. (M. Haifa) .

Ammonizioni: al 27′ pt Neymar (Paris SG), al 40′ pt Ramos S. (Paris SG) al 26′ pt Seck A. (M. Haifa), al 2′ st Chery T. (M. Haifa), al 9′ st Atzili O. (M. Haifa), al 29′ st Lavi N. (M. Haifa).











