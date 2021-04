Video/ PSG Manchester City (1-2) gol e highlights. Citizens alle stelle!

Citizens alle stelle, De Bruyne e Mahrez ribaltano il vantaggio di Marquinhos e avvicinano Guardiola alla finale di Champions League alle spese del Paris Saint Germain. Dopo 2′ subito squillo per Neymar che riceve palla da Mbappé ma calcia docilmente verso Ederson. Al 14′ guizzo fulmineo in area di Neymar che costringe Ederson ad alzare il pallone sopra la traversa. Arriva poi un cross di Paredes deviato in angolo da Rodri e sul conseguente corner, al 16′, arriva il vantaggio transalpino. Di Maria va dalla bandierina e Marquinhos svetta tra Gundogan e Ruben Dias, piazzando di testa in rete il pallone dell’1-0. I Citizens provano a reagire e al 21′ ha un’ottima occasione Bernardo Silva, che sfrutta un gran cross di Cancelo e impegna severamente Navas. Viene ammonito Cancelo per un fallo ai danni di Mbappé, subito dopo al 32‘ grave errore di Navas che su un rinvio consegna palla a Foden, che crossa per Mahrez che subisce però un pazzesco anticipo volante di Paredes, che salva la porta del PSG, con i francesi che restano comunque decisamente più incisivi e vanno ancora vicini al gol con Neymar che non arriva alla deviazione vincente su azione spettacolare di Di Maria, che piazza il cross dopo una “bicicletta” tra due avversari. Il Manchester City riparte con veemenza nella ripresa a caccia del pareggio ma è il Paris Saint Germain a trovare i maggiori spazi, con la ripartenza di Mbappé che viene contenuto da Walker. Al 16′ rovesciata spettacolare di De Bruyne in area transalpina ma il pallone finisce alto, quindi al 17′ Zinchenko prende il posto di Cancelo tra gli inglesi. Al 20′ arriva il pareggio ed è una beffa per il PSG, con Navas che si fa infilare da un cross a rientrare di De Bruyne che pareva innocuo. E’ invece il gol dell’1-1, i francesi accusano il colpo e il Manchester City la ribalta al 26′ della ripresa: intervento falloso di Gueye che atterra Foden, punizione che viene battuta in maniera non irresistibile da Mahrez ma la barriera si apre colpevolmente e Navas deve raccogliere in fondo al sacco il pallone dell’1-2. Saltano i nervi al PSG che chiude in 10 per l’espulsione di Gueye, il Manchester City è a un passo dalla prima finale di Champions della sua storia.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Scottato dalla sconfitta, Mauricio Pochettino crede comunque nella rimonta del Paris Saint Germain: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene. Abbiamo creato occasioni e meritato il vantaggio, ma nella ripresa sono stati più bravi loro. I due gol sono stati fortuiti, ma bisogna riconoscere che hanno creato più di noi. Alla fine abbiamo fatto un tempo a testa. Siamo molto delusi dai due gol subiti, è difficile accettare che possa succedere in semifinale, è davvero doloroso. Fisicamente sono stati un po’ più aggressivi di noi, era difficile recuperare la palla. Nel calcio bisogna crederci. Andremo a Manchester tra sei giorni e proveremo a vincere, a fare gol. Siamo un po’ sotto pressione, ma nel calcio bisogna provarci sempre“. Pep Guardiola ha visto ripagata la fiducia nel suo Manchester City: “Siamo partiti molto bene, poi abbiamo subito il gol e abbiamo sentito la pressione. Il secondo tempo è stato ottimo, in ogni reparto. Abbiamo segnato due gol in trasferta, che è molto importante, ma ci sarà tanto lavoro da fare in sei giorni. Questo è un club che non ha molta esperienza in questa fase della competizione. Spero che al ritorno riusciremo a essere semplicemente noi stessi. Siamo bravi a giocare in un certo modo, non possiamo fare diversamente. A volte ci serve tempo per rilassarci e fare quello che ci riesce meglio. Abbiamo cambiato un po’ il modo di attaccare nel secondo tempo. Non è facile contro Neymar, Mbappé e Di María. Sono molto soddisfatto della prestazione“.

