Video/ Psg Manchester United (1-1): highlights e gol, gran colpo dei Red Devils!

Al Parco dei Principi matura – assieme alla vittoria della Lazio sul Borussia Dortmund – uno dei risultati più sorprendenti di questa giornata inaugurale della fase a gironi di Champions League. I vice-campioni d’Europa vengono piegati dal Manchester United che passa per 2 a 1 e inizia il proprio cammino nel Vecchio Continente con il piede giusto. Gli uomini di Tuchel sbagliano completamente l’approccio alla gara, Neymar e compagni scendono in campo svogliati, quasi non avessero voglia di giocare, certamente giocare in uno stadio vuoto per via del coprifuoco imposto a Parigi per contrastare la seconda ondata di Covid-19 è tutt’altro che esaltante. Sta di fatto che sono i Red Devils a rompere il ghiaccio con un calcio di rigore conquistato da Martial, brutalmente buttato giù da Diallo dentro l’area. Dal dischetto Bruno Fernandes si fa ipnotizzare da Keylor Navas ma l’arbitro Mateu Lahoz decide di far ripetere l’esecuzione del penalty perché l’estremo difensore costaricano ha tolto il piede dalla linea di porta. Il portoghese non spreca la seconda occasione e fa centro. Nella ripresa i transalpini si svegliano con Kurzawa che pizzica la traversa con un cross, poi sugli sviluppi di un calcio d’angolo arriva il più incredibile degli autogol, quello di Martial che una magnifica torsione beffa De Gea e vanifica gli sforzi compiuti sinora dai suoi compagni. Il mister Solskjaer si affida alle parate del suo guardiapali per tenere in bilico il risultato, finché al 87′ Rashford non pesca il jolly e battezza l’angolo giusto. E’ l’azione decisiva che regala il successo alla compagine inglese, i fasti di Sir Alex Ferguson sono lontani anni luce ma il buon vecchio Manchester United sa ancora farsi rispettare sui palcoscenici che contano veramente.

VIDEO PSG MANCHESTER UNITED: IL TABELLINO

PSG MANCHESTER UNITED 1-2 (0-1)

PSG (4-3-3): Navas; Florenzi (78’ Dagba), Diallo, Kimpembe, Kurzawa (86’ Bakker); Ander Herrera (78’ Rafinha), Danilo Pereira, Gueye (46’ Kean); Di Maria (86’ Sarabia), Neymar, Mbappé. All.Thomas Tuchel.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Lindelof, Shaw; Fred, McTominay; Rashford, Bruno Fernandes (88’ Van de Beek), Alex Telles (67’ Pogba); Martial (88’ James). All. Ole Gunnar Solskjaer.

ARBITRO: Antonio Mateu Lahoz (SPA).

AMMONITI: 35’ Neymar (P), 36’ McTominay (MU), 72’ Tuanzebe (P), 84’ Danilo Pereria (P), 90’ Kean (P).

RECUPERO: 2’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 23’ rig. Bruno Fernandes (MU), 55’ aut. Martial (P), 87’ Rashford (MU).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PSG MANCHESTER UNITED (da Uefa.com)



© RIPRODUZIONE RISERVATA