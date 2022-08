Video/ PSG Monaco (1-1) gol e highlights: Volland fa sognare, poi Neymar (Ligue 1)

VIDEO PSG MONACO (1-1): NEYMAR LA RIPRENDE SU RIGORE

Una partita irriconoscibile quella del Psg che non va oltre il pari contro un Monaco molto ridimensionato, alla squadra parigina sono mancate le occasioni e soprattutto la voglia di chiudere una partita che sulla carta doveva essere abbastanza agevole. Invece il Monaco ha sfruttato bene le poche azioni create, tutte in contropiede come nel goal del primo vantaggio da parte di Volland. Solo nella ripresa arriva il pari, firmato da Neymar su rigore, gol che però non fa migliorare di tanto il voto dell’attaccante brasiliano, che infatti è stato irriconoscibile per lunghi tratti dell’incontro.

La sua dote naturale, ossia quella di saltare l’uomo, in questa partita avrebbe aiutato molto invece ha sbattuto più e più volte contro la difesa monegasca. Identica situazione per gi altri compagni di reparto. A questo Psg è mancata la voglia di portare a casa il risultato, che i parigini non abbiano la pancia piena? Oppure si tratta semplicemente di un piccolo buco nell’acqua? Dopotutto i giocatori più importanti di questa squadra non si allenano quasi mai al 100% in accordo con la società, e quindi può capitare che non siano nella loro condizione migliore.

VIDEO PSG MONACO, CHE MURO IN DIFESA

Il Monaco ha tirato fuori l’orgoglio in questa partita approcciandola nell’unico modo possibile, infatti portando cosi tanti uomini d’attacco nella formazione titolare, giocatori che poi no tornano a dare una mano in difesa come nel caso di Neymar, Mbappe e Messi, è normale che dopo u paio di ripartenze i difensori dei padroni di casa soffrano il poco filtro offerto dai reparti più avanzati, poi se la squadra si dimostra cinica come nel caso del Monaco, ecco che si fa sotto nel punteggio.

Fino agli ultimi dieci minuti il Psg è stato bravo a gestire la pressione, infatti nonostante fossero sotto di un goal hanno giocato come e avessero ancora tutta la partita davanti, e questo è stato fondamentale perché mantenere la calma li ha aiutati a non subirne altri. Quello che è mancato a questa squadra è stato l’uno contro uno, e soprattutto un attaccante di peso che potesse sfruttare i cross che arrivavano dalle fasce, ovviamente quelli di Hakimi e Nuno Mendes.

VIDEO PSG MONACO, IL TABELLINO

PSG Monaco 1-1 (0-1)

Psg (3-4-3): Donnarumma; Ramos, Kimpembe, Marquinhos; Hakimi, Sanches, Verratti, Mendes; Messi, Mbappé, Neymar. All. Galtier

Monaco (3-5-2): Nubel; Disasi, Maripan, Badiashile; Aguilar, Camara, Golovin, Fofana, Henrique; Volland, Ben Yedder. All. Clement

AMMONITI: 5’ Neymar, 40’ Akliochue, 65’ Camara, 77’ Kimpembe, 86’ Verratti. 90’ Hakimi, 90’ Henrique

RECUPERO: 5 pt, 6 st

MARCATORI: 20’ Volland, 70’ Neymar