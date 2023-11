Video/ PSG Newcastle (1-1) gol e highlights: rigore di Mbappe nel recupero! (Champions, 28 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PSG NEWCASTLE: LA SINTESI

Al Parc des Princes le squadre di Paris Saint-Germain e Newcastle si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Luis Enrique partono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 9′ con uno spunto insidioso di Mbappe. Gli ospiti guidati dal tecnico Howe replicano al 12′ sparando di poco largo con Isak.

I minuti scorrono sul cronometro ed i bianconeri insistono riuscendo anche a passare in vantaggio al 25′ grazie alla rete messa a segno da Isak, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo compagno Almiron. Nel secondo tempo i francesi suonano la carica con una conclusione di Dembele parata da Pope tra i pali al 56′. Nell’ultima parte dell’incontro i transalpini trovano il gol del pareggio tra le polemiche nel recupero al 90’+5′ con il calcio di rigore trasformato da Mbappe e concesso per fallo di mano di Livramento ravvisato soltanto su segnalazione del VAR.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro polacco S. Marciniak ha estratto il cartellino giallo per nove volte ammonendo rispettivamente Ugarte, Lee, Dembele, Skriniar, Donnarumma, Ramos da un lato, Joelinton, Almiron e Pope dall’altro. Il punto conquistato in questo quinto turno della competizione continentale permette al PSG di salire a quota 7 ed al Newcastle di portarsi a 5 punti nella classifica del girone F della Champions League,

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PSG NEWCASTLE: IL TABELLINO

PSG-Newcastle 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 24′ Isak(N).

Assist: 24′ Almiron(N).

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3) – Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Danilo, Hernandez; Fabian Ruiz, Ugarte, Lee Kang-In; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. A disp.: Letellier, Tenas, Gonçalo Ramos, Asensio, Vitinha, Mukiele, Soler, Barcola. All.: Luis Enrique.

NEWCASTLE (4-3-3) – Pope; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Miley, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. A disp.: Dubravka, Karius, Dummett, Hall, Ndiweni, Huntley, Parkinson. All.: Howe.

Arbitro: S. Marciniak (Polonia).

Ammoniti: 22′ Joelinton(N); 36′ Ugarte(P); 54′ Lee(P); 58′ Dembele(P); 60′ Skriniar(P); 72′ Donnarumma(P); 83′ Almiron(N); 90’+1′ Pope(N); 90’+5′ Ramos(P).

