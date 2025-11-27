Video Paris-Saint Germain Tottenham (risultato finale 5-3) gol e highlights della gara valida per la quinta giornata della Champions League 2025/2026.

VIDEO PSG TOTTENHAM, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Parco dei Principi i campioni in carica del Paris-Saint Germain hanno la meglio per 5 a 3 contro il Tottenham, vincitore della scorsa edizione dell’Europa League. Nel primo tempo gli uomini di Luis Henrique si affacciano già all’8′ in avanti con un tiro largo di poco tentato dall’ex Napoli Fabian Ruiz.

I londinesi reagiscono e spezzano l’equilibrio iniziale al 35′ tramite il gol firmato da Richarlison con un colpo di testa su sponda di Kolo Muani, grande ex della serata. Ci pensa però Vitinha, su passaggio di Ndjantou, a pareggiare al 45′ per i francesi.

Nel secondo tempo è sempre Kolo Muani, passato per sei mesi dalla Juventus, a prendersi la scena riportando avanti i suoi al 50′ sebbene Kvaratskhelia, altro calciatore che ha vestito la maglia partenopea, liberi Vitinha per la rete del nuovo immediato pareggio al 53′.

Nel finale Fabian Ruiz riscatta la conclusione imprecisa ammirata in avvio di gara calando il tris al 59′ su passaggio di Joao Neves ed è Pacho a firmare il poker al 65′. Il solito Kolo Muani completa la doppietta personale al 72′ ma Vitinha realizza invece una tripletta al 76′ trasformando il calcio di rigore assegnato per il fallo di mano ravvisato nei confronti di Romero.

Indolore l’espulsione per rosso diretto del subentrato Lucas Hernandez nel recupero. Grazie a questo risultato il PSG avanza in classifica dopo questa quinta giornata portandosi a quota dodici. Il Tottenham Hotspur perde invece l’occasione per sorpassare i rivali di turno venendo battuto e rimanendo così ad otto punti nella Champions League 2025/2026.

