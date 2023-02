Video/ Psv Siviglia (2-0) gol e highlights: olandesi eliminati! Europa League

Video PSV Siviglia che inizia con ritmi non molto alti. La gara di andata è terminata con risultato di 3-0 in favore degli spagnoli che infatti controllano la sfida con tranquillità e serenità. L’occasione più importante è quella capitata nei piedi del brasiliano Alex Telles. Il suo calcio di punizione, battuto con il sinistro, termina fuori di poco mettendo in difficoltà il portiere argentino Walter Benítez. Si fa male Ivan Rakitić, per il campione croato problemi muscolari, tuttavia rientro in campo poco dopo. Scatenato Bryan Gil che sta mettendo in difficoltà la formazione avversaria con la sua tecnica e sui cambi direzione. Calcio d’angolo di Rakitic battuto corto per Torres, palla che termina su Telles che provo a cacciare ma vede la sua conclusione di battuta dalla difesa olandese.

PSV-Siviglia, invasore di campo tenta di aggredire Dmitrovic/ Video, lui lo stende

Gara molto accesa e tanti interventi al limite con Daniele Orsato costretto a richiamare più volte i giocatori in campo. Nel secondo tempo ci sono diverse occasioni, calcio importa Gil, poco dopo lo stesso spagnolo serve l’attaccante marocchino El Nesyri che spara con il mancino una conclusione è molto potente addosso a Benítez che risponde presente. Si fanno vedere anche gli olandesi con il colpo di testa di De Jong messo in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner occasione PSV. Occasionissima Siviglia con Rakitic che calcia due volte con una traversa ed un tabellone fuori colpito. Due volte poi anche Bakayoko ma super Dmitrovic con il primo intervento. Gol dell’ex di De Jong bravissimo a mettere la palla in rete dopo il controllo difficile spalle alla porta. Bucato Dmitrovic e vantaggio PSV. Gol annullato ancora a De Jong, ma finisce così. Psv eliminata nonostante il grande sussulto finale.

Diretta sorteggio ottavi Europa League/ Streaming video tv, accoppiamenti live Roma e Juventus

VIDEO PSV SIVIGLIA: IL TABELLINO

PSV: Bakayoko J., Benitez W. (Portiere), Branthwaite J., de Jong L., Gutierrez E. (dal 17′ st Silva F.), Mwene P., Ramalho A., Simons X., Til G., van Aanholt P. (dal 17′ st Mauro Junior), Veerman J.. A disposizione: Boscagli O., Drommel J. (Portiere), Ledezma R., Mauro Junior, Obispo A., Saibari I., Sangare I., Seelt J., Silva F., Teze J., van Duiven J., Waterman B. (Portiere) Allenatore: van Nistelrooy R..

SIVIGLIA: Acuna M., Dmitrovic M. (Portiere), En Nesyri Y. (dal 24′ st Ocampos L.), Fernando, Gil B. (dal 41′ st Mir R.), Jordan J., Navas J. (dal 34′ st Montiel G.), Nianzou T., Rakitic I., Telles A., Torres O. (dal 23′ st Suso). A disposizione: Alvarez C., Bueno M., Flores A. (Portiere), Hormigo D., Mir R., Montiel G., Ocampos L., Suso Allenatore: Sampaoli J..

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol live score: Roma e Juventus agli ottavi!

Reti: al 32′ st de Jong L. (PSV) , al 45’+5 st Silva F. (PSV) .

Ammonizioni: al 39′ st Mwene P. (PSV), al 45’+6 st Simons X. (PSV) al 33′ pt Acuna M. (Siviglia), al 34′ st Nianzou T. (Siviglia), al 37′ st Dmitrovic M. (Siviglia), al 45’+2 st Mir R. (Siviglia).

CLICCA QUI PER IL VIDEO PSV SIVIGLIA: GOL ED HIGHLIGHTS











© RIPRODUZIONE RISERVATA