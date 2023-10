Video/ PSV Siviglia (2-2) gol e highlights: finale rocambolesco a Eindhoven (Champions League 3 ottobre 2023)

VIDEO PSV SIVIGLIA 2-2

PSV-Siviglia è stata sicuramente una delle partite più divertenti di questo martedì di Champions League. Alla fine le due squadre, pareggiando 2-2, si sono spartite la posta in palio anche se ora occupano gli ultimi due posti nel gruppo B guidato in questo momento dal Lens che a sorpresa ha battuto l’Arsenal per 2 a 1. In realtà nel primo tempo non succede granché in quel di Eindhoven dove i padroni di casa fanno la partita ma creano ben pochi pericoli dalle parti di Nyland, se non al 36’ quando Veerman su punizione pennella per Ramalho che anticipa tutti di testa e gonfia la rete, peccato che il difensore brasiliano fosse in fuorigioco. Ottima la chiamata dell’assistente di Orsato che alza la bandierina, il VAR non può far altro che confermare la decisione iniziale del guardalinee che congela il parziale sullo 0-0.

Nella ripresa accade veramente di tutto con Lang che chiama più volte al dovere Nyland, Ramalho che rinvia addosso a Pedrosa che sblocca così la contesa ma il gol viene annullato perché il centrocampista spagnolo (omonimo del pilota che oggi corre saltuariamente in MotoGp con la KTM) si è aggiustato il pallone con il braccio. Il portiere del Siviglia devia sul palo la conclusione di Bakayoko salvando così gli andalusi che poi trovano finalmente il vantaggio con l’inserimento vincente di Gudelj sulla sponda di Sergio Ramos. A rimettere in carreggiata il PSV ci pensa Orsato che concede un calcio di rigore generoso per l’intervento dubbio dell’ex-Real su Tillman e ignora le indicazioni del VAR che probabilmente gli aveva suggerito di rivedere l’azione all’on-field review. Dagli undici metri de Jong pareggia momentaneamente i conti, nemmeno il tempo di rimettere la sfera a centrocampo e Juanlu pennella per En-Nesyri che dopo aver colpito la traversa si riscatta nel migliore dei modi. A tempo praticamente scaduto Teze fa gioire i tifosi olandesi che probabilmente si erano rassegnati alla sconfitta. Un finale rocambolesco, dai mille colpi di scena, che ci fa amare questa competizione sin dalla fase a gironi.

VIDEO PSV SIVIGLIA 2-2, IL TABELLINO

PSV-SIVIGLIA 2-2 (0-0)

PSV (4-3-3): Benítez; Teze, Ramalho (82’ Bella-Kotchap), Boscagli (82’ Pepi), Dest; Tillman, Schouten, Veerman (71’ Saibari); Bakayoko (71’ Lozano), L. de Jong, Lang. All. Peter Bosz.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Nyland; Jesús Navas (73’ Juanlu), Gudelj, Sergio Ramos, Pedrosa (73’ Acuna); Fernando (66’ Sow), Rakitić; Ocampos (87’ Badé), Suso (66’ Óliver Torres), Lukebakio; En-Nesyri. All. José Luis Mendilibar.

ARBITRO: Daniele Orsato (ITA).

AMMONITI: 27’ Veerman (P), 36’ Jesús Navas (S), 90’+1’ Lozano (P), 90’+7’ Badé (S), 90’+8’ L. de Jong (P).

RECUPERO: 1’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 68’ Gudelj (S), 86’ rig. de Jong (P), 87’ En-Nesyri (S), 90’+5’ Teze (P).











