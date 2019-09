Video/ Qarabag Siviglia (0-3): highlights e gol. Buon esordio spagnolo

Allo Stadio Tofiq Bahramov il Siviglia supera in trasferta il Qarabag con un netto 3 a 0. La partita tarda ad entrare nel vivo e la compagine azera riesce a tenere botta contro gli spagnoli per tutta la durata del primo tempo. Nel secondo tempo però le cose cambiano ed i biancorossi passano in vantaggio al 62′ per merito della punizione vincente messa a segno dal Chicharito Hernandez, grande protagonista anche in precedenza. Il raddoppio porta dunque la firma di Munir El Haddadi, ispirato dall’ex interista Banega al 78′, mentre ci pensa invece Oliver Torres, con l’aiuto del compagno ex Palermo Vazquez, a chiudere definitivamente i conti all’85’. I 3 punti conquistati lontano dalle mura amiche permettono al Siviglia di salire a quota 3 nella classifica del girone A di Europa League mentre il Qarabag non si muove, rimanendo fermo a zero punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge chiaramente come il Siviglia abbia meritato di ottenere questo successo essendosi aggiudicato il possesso palla con il 67%, a cui si aggiunge pure una migliore precisione nei passaggi: l’88% contro il 71% con 606 su 686 e 203 su 285 appoggi completati. I biancorossi hanno anche recuperato più palloni rispetto alla squadra di imster Qurlanov, 35 a 34, ed in fase offensiva si sono distinti per il 6 a 1 nel conteggio delle conclusioni indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Qarabag è stata la squadra più scorretta della sfida a causa del 14 a 13 nel computo dei falli commessi e l’arbitro ucraino E. Aranovskiy ha estratto il cartellino giallo per 3 volte ammonendo rispettivamente Ailton e Medvedev da un lato e Gudelj dall’altro.

IL TABELLINO

Qarabag-Siviglia 0 a 3 (p.t. 0-0)

Reti: 62′ Chicharito(S); 78′ El Haddadi(S); 85′ O.Torres(S).

Assist: 78′ Banega(S); 85′ Vazquez(S).

QARABAG (4-3-3) Begovic; Husenyov, Husenyov, Medvedev, Ailton; Richard Almeida, Qarayev(85′ Ibrahimli), Michel; Romero(77′ Quintana), Gueye(67′ Abdullayev), Zoubir. All.: Qurlanov.

SIVIGLIA (4-3-3) Vaclik; Pozo, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Jordan(58′ Rony Lopes), Gudelj, Oliver Torres(86′ Dabbur); Vazquez, Hernandez(72′ Banega), Munir. All.: Lopetegui.

Arbitro: E. Aranovskiy (Ucraina).

Ammoniti: 36′ Ailton(Q); 73′ Medvedev(Q); 90’+2′ Gudelj(S).

CLICCA QUI PER IL VIDEO QARABAG SIVIGLIA, HIGHLIGHTS



