Video/ Qatar Ecuador (0-2) gol ed highlights: Enner Valencia show! (Mondiali 2022)

Video Qatar Ecuador presenta molte emozioni: sono finalmente iniziati i Mondiali 2022. La prima occasione della partita avviene dopo 5 minuti con la sponda aerea di Felix Torres dopo la brutta uscita del portiere di casa. Il pallone termina in rete dopo il colpo di testa di Enner Valencia, capitano dell’Ecuador. Daniele Orsato viene richiamato al Var e dopo un’attenta analisi decide di annullare il gol per una posizione di fuorigioco. Tutto da rifare. Ecuador ancora in attacco e trova la giocata su Valencia che si fa stendere dal portiere e trova il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Valencia che calcia benissimo, la piazza, e fa la rete dello 0-1 dopo solamente 15 minuti. Seconda frazione del ptimo tempo che vede ancora Enner Valencia scatenato che trova il gol del raddoppio dopo un colpo di testa straordinario sul traversone perfetto di Preciado servito, a sua volta, da Caicedo.

Nel finale di primo tempo occasionissima Qatar che però, con Alì, non trova la direzione giusta. Due occasioniper l’Ecuador che va vicinissimo al tris con l’estremo difensore avversario che si supera dopo gli errori del primo tempo. Cartellino giallo, il secondo dopo quello per Caicedo, per l’Ecuador: ammonito Mendez. Occasione Qatar per Pedro ma nulla da fare. Punizione dalla destra per l’Ecuador con Plata, traiettoria troppo alta per tutti dopo l’intervento irregolare sul solito Mendez che ha scambiato la palla con i compagni di reparto con molta tecnica. Ecuador che non riesce a trovare il tris, che sarebbe piuttosto meritato per ciò che si sta vedendo in campo. Sfiora poi il super gol Muntari del Qatar con la palla che non trova la porta di pochissimo. Finisce dopo tre fischi la prima partita del Mondiale e sconfitta per i padroni di casa del Qatar.

QATAR (5-3-2): Alsheeb; Pedro Miguel, Hassan A., Ahmed H., Hisham, Khoukhi; Hatem, Alhaydos (dal 26′ st Waad), Karim Boudiaf; Afif; Almoez Ali (dal 26′ st M. Muntari). A disposizione: Hassan Y., Barsham, Waad, Salman, Alaaeldin, Assadalla, M. Muntari, Mohamad, Muneer, Al Hajri, Madibo, Abdulraheem, Gaber, Mostafa Tarek Meshaal. CT: Sanchez

ECUADOR (4-4-2): Galindez; Felix Torres, Hincapie, Estupinan, Preciado; Ibarra (dal 22′ st Sarmiento), Plata, Mendez, Caicedo (dal 45′ st Franco), Estrada (dal 45′ st Rodriguez K.), Enner Valencia (dal 31′ st Cifuente). A disposizione: Ramirez, Dominguez, Arboleda, Cifuente, Pacho, Gruezo, Preciado, Arreaga, Mena, Sarmiento, Palacios Espinoza, Franco, Reasco, Porozo, Rodriguez K. CT: Alfaro

Reti: al 16′ pt Valencia (rigore), al 31′ pt Valencia

Ammonizioni: Alsheeb, Almoez Ali, Karim Boudiaf, Caicedo, Mendez, Afif

