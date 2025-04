VIDEO RANGERS ATHLETIC BILBAO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Ibrox Stadium di Glasgow finisce con un pari senza reti per 0 a 0 l’incontro fra Rangers ed Athletic Bilbao. Nel primo tempo gli scozzesi sembrano cominciare forte il match con uno spunto insidioso tentato da Cerny già intorno al 5′ sebbene restino poi in inferiorità numerica dal 13′ a causa dell’espulsione per cartellino rosso diretto rimediata da Propper, il quale era stato inizialmente solo ammonito dal direttore di gara che ha modificato la sua decisione su segnalazione del VAR.

Nonostante l’uomo in meno, i Rangers si fanno vedere in avanti con Dessers al 23′ e devono ringraziare Kelly quando Sannadi va alla conclusione al 40′. Nel secondo tempo è di nuovo Sannadi ad essere il più pericoloso dei biancorossi con un’altra soluzione imprecisa per un soffio intorno al 59′.

Nel finale gli spagnoli passano in vantaggio con il gol segnato da Berenguer al 77′ ma l’arbitro rettifica anche in questo caso la sua scelta assegnando un calcio di rigore che uno strepitoso Kelly disinnesca, negando la gioia del possibile gol-partita proprio allo stesso Berenguer all’82’.

Nessuna delle due compagini è stata in grado di andare a segno questa sera e dunque i Rangers e l’Athletic Bilbao decideranno il proprio destino nella sfida di ritorno da disputare in Spagna così da definire chi riuscirà ad approdare alle semifinali di Europa League per la stagione 2024/2025.

