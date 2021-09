Video/ Rangers Lione (0-2) highlights e gol: la decidono Toko-Ekambi e un’autorete

Il Lione si impone a Glaslow, come ammiriamo nel video Rangers Lione 0-2. Finisce 0-2 la partita di oggi 16 settembre 2021 in casa dei Rangers in Europa League. Nel video dell’Ibrox Stadium, l’allenatore Steven Gerrard è stato sconfitto dai francesi, che vincono con le reti di Karl Toko Ekambi, che ha sbloccato la partita con un tiro di destro a giro da fuori area con la palla indirizzata nell’angolino in basso a destra dove non è potuto arrivare il portiere dei Rangers McGregor, e l’autorete di Tavernier durante un’azione rocambolesca in area di rigore con una serie di respinte.

Video/ Galatasaray Lazio (1-0): highlights e gol. Strakosha condanna Sarri

Lo sfortunato Tavernier poi ha provato a riscattarsi colpendo il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area su un calcio di punizione. Lione che va in testa al girone A in solitaria a 3 punti; Brondby e Sparta Praga hanno infatti pareggiato e si trovano entrambe a un punto in classifica. A zero proprio i Rangers di Gerrard, che chiudono per adesso il girone. CLICCA QUI PER IL VIDEO RANGERS LIONE: GOL E HIGHLIGHTS

Diretta Sbk 2021/ Superbike streaming video tv, prove libere FP1 e FP2 Gp Catalogna

VIDEO RANGERS LIONE 0-2, LE DICHIARAZIONI

Steven Gerrard, tecnico dei Rangers, aveva parlato ieri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Lione. Tanta l’emozione dell’ex Liverpool nel parlare di Gerard Houllier: «Mi sarebbe piaciuto vederlo domani sera (stasera, ndr). È stato lui che mi ha fatto esordire, che mi ha dato la prima possibilità e grazie a lui ho imparato tanto. Il giorno in cui è morto è stato davvero molto triste per me e per la mia famiglia. Spero che Gérard veda la partita da lassù e sia molto orgoglioso di entrambe le squadre».

VIDEO RANGERS LIONE 0-2, IL TABELLINO

Rangers: A.McGregor, B.Barisic, L.Balogun, C.Goldson, J.Tavernier (Cap.), J.Lundstram, S.Davis (60′ S.Wright), G.Kamara, J.Aribo (F.Sakala 76′), R.Kent (K.Roofe 70′), A.Morelos. All: Steven Gerrard

Torna il Totocalcio/ Look rinnovato: ecco quando riparte e il nuovo regolamento

A disposizione: Juninho Bacuna, Kyle McClelland, F.Sakala, C.Bassey, Scott Wright, K.Roofe, S.Arfield, J.McLaughlin, N.Patterson, R.McCrorie, S.Kelly.

Olympique Lione: Anthony Lopes, M.Gusto, J.Denayer, J.Boateng (S.Diomandé 65′), Emerson, H.Aouar (Cap.), Bruno Guimarães, M.Caqueret, K.Toko Ekambi (X.Shaqiri 71′), Lucas Paquetá, I.Slimani. All: Peter Bosz

A disposizione: X.Shaqiri , K.Bonnevie, S.Diomandé, D.Da Silva, Henrique, C.Lukeba, H.Keita, J.Pollersbeck, R.Cherki, B.Barcola.

Marcatori: 23′ Toko Ekambi, 55′ Aut. Tavernier.

Ammonizioni: I.Slimani, J.Boateng, C.Goldson, J.Aribo, A.Morelos

Arbitro: Andreas Ekberg



© RIPRODUZIONE RISERVATA