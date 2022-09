Video/ Rangers Napoli (0-3) gol e highlights: Politano man of the match

I Rangers fanno soffrire il Napoli per più di un’ora ma alla fine i partenopei si sbloccano ed espugnano l’Ibrox per 3 a 0, la squadra di Spalletti resta da sola in testa al gruppo A di Champions League tenendo a debita distanza il Liverpool che ha ritrovato la vittoria contro l’Ajax. Gli ospiti mandano subito un avvertimento ai padroni di casa con Zielinski che scheggia il palo, gli uomini di Van Bronckhorst trovano comunque il modo di impegnare Meret con Arfield che ottiene solamente un calcio d’angolo. La partita si accende definitivamente nella ripresa quando Sands, già ammonito, travolge Simeone all’interno dell’area di rigore: l’arbitro Mateu Lahoz indica il dischetto e mostra il secondo giallo al difensore scozzese che lascia i suoi in inferiorità numerica. McGregor diventa per qualche minuto l’eroe della serata, parando per ben due volte il tiro dagli undici metri del centrocampista polacco: il fischietto spagnolo fa ribattere il penalty perché l’estremo difensore toglie il piede dalla linea di porta, ma per il numero 20 non c’è proprio verso di buttarla.

Ci deve pensare Politano a sbloccare la contesa, sempre su un altro calcio di rigore concesso per l’evidente fallo di mano di Barišić che intercetta il tiro di Kvaratskhelia. A quel punto il Napoli prende il largo e legittima il successo con il primo gol “europeo” di Raspadori e il tris di Ndombélé. A tempo praticamente scaduto il direttore di gara prende un abbaglio sanzionando un tocco con il braccio di Rrahmani in realtà inesistente, poiché le immagini al rallentatore mostrano chiaramente come il pallone sbatta sulla pancia del numero 13 kosovaro, una svista immediatamente cancellata dal VAR che comunque non avrebbe sottratto i tre punti al gruppo di Spalletti.

VIDEO RANGERS NAPOLI 0-3, LE DICHIARAZIONI

Primo posto nella classifica del campionato di Serie A in coabitazione con Atalanta e Milan, primo posto solitario nel gruppo A di Champions League: il Napoli è il grande protagonista di questo inizio di stagione, Luciano Spalletti ne è ben consapevole: “La nostra è stata una partita di sostanza, abbiamo tenuto duro sulla fiammata iniziale dei Rangers, l’Ibrox è uno stadio che mette in soggezione ma siamo stati bravi a non farci intimorire e a prendere sempre più coraggio con il passare dei minuti. Ho visto tanti segnali positivi, come ad esempio Anguissa che poteva tranquillamente calciare in porta e invece ha preferito servire un compagno. Certo, nei novanta minuti qualche rischio lo abbiamo corso ma i ragazzi in campo stavano molto bene e avevano il pieno controllo della situazione, anche quelli che sono entrati nella ripresa si sono comportati benissimo. La vittoria di stasera è un passo in avanti verso la qualificazione ed era fondamentale mantenere il vantaggio nei confronti del Liverpool. Ora però dobbiamo pensare al Milan”.

Matteo Politano è stato premiato come Man of the Match dalla UEFA: “Ci tenevo a calciare quel rigore dopo il gol annullato, mi dispiace per Zielo che ha sbagliato ma la cosa importante è aver vinto una partita dominata dall’inizio alla fine. A prescindere dall’avversario, che sia il Liverpool o lo Spezia, il nostro approccio alle gare non deve cambiare. Ora ci aspetta un big match importante ma noi siamo pronti e carichi. Giocare e segnare ad Ibrox dà i brividi, peccato non aver potuto festeggiare assieme ai nostri tifosi che non sono potuti salire in Scozia”.

VIDEO RANGERS NAPOLI 0-3, IL TABELLINO

RANGERS-NAPOLI 0-3 (0-0)

RANGERS (4-2-3-1): McGregor; Tavernier (82’ Kamara), Goldson, Sands, Barišić; Jack (63’ King), Lundstram; Arfield (72’ Matondo), Davis (82’ Tillman), Kent; Morelos (72’ Čolak). All. Giovanni Van Bronckhorst.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mário Rui (77’ Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (83’ Ndombélé); Politano (77’ Zerbin), Simeone (77’ Raspadori), Kvaratskhelia (90’ Elmas). All. Luciano Spalletti.

ARBITRO: Antonio Mateu Lahoz (ESP).

AMMONITI: 21’ Morelos (R), 35’ Lundstram (R), 42’ Politano (N), 53’ Sands (R), 67’ Barišić (R), 74’ Tavernier (R).

ESPULSO: 55’ Sands (R) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 68' rig. Politano (N), 85' Raspadori (N), 90'+1' Ndombélé (N).











