Video/ Ravenna Arzignano (1-2): highlights, gol. Cais e Bonalumi in rete per i veneti

Colpo gobbo dell’Arzignano che vince a Ravenna grazie alle reti siglate da Bonalumi e Cais, per i padroni di casa aveva pareggiato Purro. Inizia la gara con Perretta che viene servito da Tazza, chiude bene Tizzi e salva tutto. Purro la mette in mezzo, il suo cross viene respinto da una grande chiusura difensiva. L’Arzignano colpisce all’improvviso. Stacco di testa di Bonalumi che fredda il portiere avversario. Nell’Arzignano Cais rileva l’infortunato Piccioni, un cambio che risulterà decisivo. Selleri la mette al centro, Tosi esce bene ed anticipa tutti, attacca a testa bassa il Ravenna che viene premiato con Purro. D’Eramo serve l’assist per Purro che la mette sotto l’incrocio dei pali. Grande azione del Ravenna che ha coinvolto vari giocatori. La prima frazione termina in parità.

IL SECONDO TEMPO

d inizio ripresa grande lavoro di Barzaghi che entra in area di rigore dopo un doppio passo e conclude con un mancino, ma Spurio respinge in calcio d’angolo. Grandissimo spunto di Grassini che mette in mezzo dove Nocciolini e Raffini non riescono a concludere, ghiotta occasione sprecata. Clamorosa traversa dell’Arzignano che va ad un passo dal vantaggio con Perretta di testa. Cais, dal nulla, inventa il gol decisivo. Lancio in profondità di Maldonado verso il centravanti che non ci pensa due volte e conclude al volo con un pregevole collo esterno destro, Spurio resta immobile, ma non poteva farci nulla. Giovinco la mette in mezzo, arriva Sirri che trova l’ottima risposta di Tosi. Pattarello parte in contropiede e crossa, pallone in angolo. Anastasia sigla ma viene pescato in fuorigioco. L’Arzignano coglie una vittoria importantissima sul campo del Ravenna.

