Video Ravenna Ascoli (risultato finale 1-0) gol e highlights della partita valevole per la dodicesima giornata del girone B della Serie C 2025/2026.
VIDEO RAVENNA ASCOLI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Comunale Bruno Benelli il Ravenna si prende i tre punti sconfiggendo per 1 a 0 l’Ascoli. Nel primo tempo i Leoni ruggiscono sin dalle prime battute fallendo un paio di opportunità per passare in vantaggio al 6′ con Tenkorang, parato dall’estremo difensore Vitale, ed all’8′ dalla distanza con Esposito, a mandare la sfera alta sopra la traversa.
I marchigiani cercano di reagire ma i loro sforzi si traducono soltanto in una conclusione di D’Uffizi disinnescata dal portiere avversario Anacoura al 28′. Nel secondo tempo i marchigiani ripartono come avevano finito la frazione di gioco precedente ed è appunto D’Uffizi a mancare un’altra occasione per i suoi senza tuttavia centrare il bersaglio grosso verso l’ora di gioco.
Nel finale gli uomini guidati dal tecnico Francesco Tomei mandano il pallone alto al 76′ con un tentativo impreciso di Rizzo Pinna e si disperano quando invece Stefano Okaka spezza l’equilibrio sbloccando il punteggio per i giallorossi tramite un colpo di testa vincente da distanza ravvicinata all’88’.
Questa vittoria manda il Ravenna in seconda posizione a quota trenta permettendogli di staccare in classifica i diretti rivali della dodicesima giornata di Serie C 2025/2026. La sconfitta inchioda invece l’Ascoli al terzo posto nel girone B, rimanendo infatti a ventisette punti.