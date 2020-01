Video/ Ravenna Fano (1-1): highlights e gol. Pareggio inutile al Benelli (Serie C)

Allo Stadio Bruno Benelli le formazioni di Ravenna e Fano non si fanno del male annullandosi a vicenda con un pareggio per 1 a 1. Come si vede nel video di Ravenna Fano, nelle fasi iniziali del primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Marco Alessandrini si rendono protagonisti di un’ottima partenza, riuscendo appunto a spezzare l’equilibrio passando in vantaggio già al 3′ grazie alla rete messa a segna da Carpani. Dopo un avvio con il botto, il ritmo della partita cala ed i padroni di casa provano a reagire senza però andare oltre il tiro tentato da Caidi intorno al 26′, terminato in ogni caso fuori dallo specchio della porta avversaria. La sfida rimane bloccata e bisogna attendere il secondo tempo perchè il punteggio cambi nuovamente. Ci pensa infatti Giovinco, direttamente su calcio di punizione, a siglare il gol che vale il pari definitivo al 57′, ristabilendo così l’equilibrio iniziale. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Stefano Nicolini, proveniente dalla sezione di Brescia, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Lora e Shaka Mawuli da un lato, Amadio e Paolini dall’altro. Il punto conquistato in questo ventiduesimo turno di campionato permette rispettivamente al Ravenna di salire a quota 19 nella classifica del girone B di Serie C mentre il Fano raggiunge quota 17 punti.

VIDEO RAVENNA FANO: IL TABELLINO

Ravenna-Fano 1 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 3′ Carpani(F); 57′ Giovinco(R).

RAVENNA – Cincilla, Ronchi(46′ Cauz), Nocciolini, Purro(79′ Raffini), D’Eramo, Caidi, Jidyi, Giovinco(89′ Martorelli), Papa(46′ Shaka Mawuli), Zambataro, Lora(46′ Gavioli). All.: Luciano Foschi.

FANO – Viscovo, Gatti, Carpani, Baldini, Boccioletti(67′ Marino), Di Sabatino, Amadio(76′ Said), Parlati(67′ De Vito), Tofanari, Paolini, Barbuti(89′ Kanis). All.: Marco Alessandrini.

Arbitro: Stefano Nicolini (Brescia).

Ammoniti: 28′ Lora(R); 29′ Amadio(F); 43′ Paolini(F). 63′ Shaka Mawuli(R).

