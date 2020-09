Video/ Ravenna Sudtirol (1-2) gol e highlights: colpaccio altoatesino! (Serie C)

Allo Stadio Bruno Benelli il Sudtirol supera in trasferta il Ravenna per 2 a 1, come possiamo ammirare nelle immagini del video Ravenna Sudtirol. Nelle fasi iniziali dell’incontro nessuna delle due compagini riesce a prendere in mano il controllo delle operazioni sebbene siano stati gli ospiti a tentare di combinare qualcosa tramite la conclusione alta di Karic verso il 2′. Dopo lo squillo iniziale di Karic, gli altoatesini crescono lentamente guadagnando terreno prezioso fino a trovare il gol del vantaggio grazie alla rete messa a segno dal capitano Tait, intorno al 25′. Gli emiliani provano quindi a reagire con una conclusione tentata da Mokulu al 32′ sebbene il suo tiro finisca alto sopra lo specchio della porta avversaria difesa da Poluzzi. Sul fronte opposto, il suo collega Tonti ha invece risposto presente quando è stato chiamato in causa. Nel secondo tempo, iniziato senza ulteriori sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori dopo l’ingresso di Curto al posto di Pola tra le fila degli ospiti nel recupero della frazione precedente, il ritmo della sfida sembra essere calato e nessuna delle due compagini appare in grado di far registrare occasioni realmente degne di nota. Gli altoatesini sfiorano addirittura il possibile raddoppio verso il 55′ quando un rimpallo non ha punito l’estremo difensore Tonti per un soffio. Nell’ultima parte della sfida Sereni ristabilisce l’equilibrio iniziale al 61′ ma ci pensa però Beccaro a riportare avanti gli altoatesini di mister Vecchi, chiudendo i conti in maniera definitiva già al 74′ e rendendo vani i tentativi di rimonta giallorossi da lì al triplice fischio arbitrale. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Emmanuele, proveniente dalla sezione di Pisa, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Zanoni, Fiorani e Papa soltanto tra le fila degli emiliani. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa prima giornata di campionato permettono al Sudtirol di salire a quota 3 nella classifica del girone B della Serie C 2020/2021 mentre il Ravenna non si muove, rimanendo fermo a quota zero punti. CLICCA QUI PER IL VIDEO RAVENNA SUDTIROL

VIDEO RAVENNA SUDTIROL: IL TABELLINO

Ravenna-Sudtirol 1 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 25′ Tait(S); 61′ Sereni(R); 74′ Beccaro(S).

RAVENNA (4-3-3) – Tonti; Shiba, Alari, Jidayi, Zanoni; Franchini, Papa, Fiorani; Ferretti, Mokulu, Meli A disp.: 22 Raspa, 12 Salvatori, 13 Marchi, 23 Caidi, 6 Cesprini, 21 Sereni, 11 Marozzi, 16 Marra, 19 Stellacci, 17 Mancini. All.: Giuseppe Magi.

SUDTIROL (4-3-1-2) – Poluzzi; Fabbri, Polak, Vinetot, Tait; Karic, Greco, Davì; Casiraghi; Odogwu, Fischnaller. A disp.: 22 Meneghetti, 30 Beccaro, 4 Curto, 10 Fink, 6 Gigli, 8 Gatto, 12 Pircher, 16 Calabrese, 20 Gabrieli, 27 Semprini, 18 Rover. All.: Stefano Vecchi.

Arbitro: Marco Emmanuele (sezione di Pisa).

Ammoniti: 20′ Zanoni(R); 43′ Fiorani(R); 66′ Papa(R).



© RIPRODUZIONE RISERVATA