VIDEO REAL MADRID ARSENAL (1-2): MERAVIGLIA TATTICA DI ARTETA E LA SEMIFINALE È DEI GUNNERS

Il ritorno del video Real Madrid Arsenal sorride agli inglesi che escono dal Bernabeu con una vittoria che li manda in semifinale dopo sedici anni. Il primo tempo è da dimenticare per gli spagnoli che non riescono ad essere pericolosi in fase offensiva e rischiano di andare in svantaggio in più occasioni.

Al 2′ Mbappé trova un gol di spalla ma la sua posizione è di netto fuorigioco e tutto viene annullato da Letexier. Quattro minuti dopo è pericoloso Saka che trova uno spazio per calciare con il destro ma non inquadra la porta. Un minuto dopo è ancora l’inglese a creare un pericolo al Real Madrid con un mancino da fuori area che viene respinto da un intervento attento di Courtois.

Al 10′ è l’Arsenal ad avere l’occasione di sbloccare il match. Sugli sviluppi di calcio d’angolo, infatti, Asencio trattiene Merino e manda dal dischetto Saka che prova un pallonetto ma viene respinto da Courtois che salva il risultato.

Dopo circa dieci minuti, il rigore viene fischiato in favore dei Blancos ma il VAR interviene e corregge Letexier che aveva concesso il penalty per una leggera trattenuta di Rice ai danni di Mbappé. Da qui in poi, il Real Madrid si spegne insieme al Bernabeu e fatica a creare azioni offensive che possano impensierire un Arsenal ben organizzato e consapevole del grande vantaggio.

Il secondo tempo della diretta Real Madrid Arsenal continua con lo stesso copione del primo tempo con gli spagnoli molto nervosi e imprecisi. La partita si sblocca solo al 65′ con Saka che riesce a portare in vantaggio i Gunners al termine di un’azione ben manovrata da Rice e Merino.

L’esterno inglese, infatti, viene lanciato a tu per tu con Courtois da Merino e supera il belga riproponendo il pallonetto che lo aveva visto sbagliare dagli undici metri.

Poco più di un minuto dopo, però, Raya consegna il pallone a Saliba che non nota Vinicius e si fa beffare dal brasiliano che recupera e calcia in rete il gol dell’1 a 1.

La maturità dell’Arsenal viene fuori proprio dopo il gol subito e vede una squadra che gestisce il pallone senza paura e neutralizza il momento positivo dei Blancos che non riescono a mettere in difficoltà la difesa degli inglesi.

Al 94′, inoltre, l’Arsenal chiude la partita con Martinelli che viene servito a campo aperto da Merino e batte Courtois con un destro sul secondo palo. Forti del 3 a 0 dell’andata, i Gunners superano il turno e andranno in semifinale a sfidare il PSG per l’accesso alla finale di Monaco di Baviera.

VIDEO REAL MADRID ARSENAL (1-2), GOL E HIGHLIGHTS