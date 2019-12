Video/ Real Madrid Athletic Bilbao (0-0): highlights, blancos frenati in casa (Liga)

Ecco il video di Real Madrid Athletic Bilbao, partita che si è giocata nel campionato spagnolo e che ha visto i blancos mancare l’obiettivo di tenere il passo blaugrana in classifica. Arriva il terzo pareggio consecutivo nella Liga per il Real Madrid, considerando anche il Clasico di mercoledì scorso, recuperato: il Barcellona può dunque staccarsi a +2 in vetta, mentre la squadra di Zinedine Zidane si interroga sull’improvvisa sterilità offensiva. E’ un punto che sicuramente soddisfa l’Athletic Bilbao, che resta a ridosso della zona di classifica che vale l’Europa. La prima fase del match è equilibrata, gioca bene la formazione Basca che si fa vedere spesso dalle parti di Courtois, prima con Raul Garcia, poi con due tentativi di Inaki Williams. Deve fare i conti col portiere Simon invece Karim Benzema, che resta il più pericoloso dei suoi, ma non riesce a superare l’attento estremo difensore avversario.

VIDEO REAL MADRID ATHLETIC BILBAO: IL SECONDO TEMPO

La pressione offensiva del Real Madrid cresce esponenzialmente nel corso della seconda frazione di gioco, al 12′ Zidane perde un punto di riferimento sui calci piazzati come Eder Militao, ma proprio il neo entrato Nacho sfiora il gol colpendo una traversa. L’Athletic non corre pericoli costanti ma le fiammate offensive del Real tengono costantemente in apprensione la difesa Basca, che si aggrappa ai riflessi di Simon. Padroni di casa ancora pericolosi con Benzema e Modric, poi al 40′ è il palo a dire di no a una rasoiata di Jovic, con Simon che pareva battuto. 6′ di recupero ma la compattezza difensiva del Bilbao funziona fino alla fine e anzi l’ultimo brivido lo regala Raul Garcia, che trova un Courtois attento anche se l’azione viene comunque annullata per fuorigioco. Ma il Natale del Real sarà comunque lontano, seppur solo 2 lunghezze, dalla vetta della Liga.