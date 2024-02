Video/ Real Madrid Atletico Madrid (1-1) gol e highlights: pari nel derby (Liga, 4 febbraio 2024)

Video Real Madrid Atletico Madrid che si apre con l’occasione capitata tra i piedi di Bellingham. Il centrocampista classe 2003 non riesce a trovare la porta al portiere. La partita si sblocca grazie alla rete firmata dall’ex calciatore del Milan Brahim Diaz. Lo spagnolo è molto bravo a calciare con potenza e precisione sul palo lontano portando in vantaggio i suoi. Si sente la mancanza di Vinicius Jr, che ha dovuto dare forfait nel riscaldamento. Colpo di testa da parte di Saul che termina fuori e poco dopo si becca il cartellino giallo così come il compagno Hermoso.

DIRETTA/ Real Madrid Atletico Madrid (risultato finale 1-1): Llorente in extremis! (4 febbraio 2024)

Inizia il secondo tempo con la rete di Savic ma il VAR annulla l’esultanza da parte del pubblico ospite. Bellingham prova col pesto ma la palla non terminato le parti il portiere. Attacca molto la formazione ospite con il francese Griezzman che è decisamente il giocatore più informo della rosa. Prova di incunearsi da solo l’inglese Bellingham ma è ottima la chiusura della difesa spagnola. Dalla panchina viene ammonito Koke, mentre due minuti più tardi stessa sanzione per Barrios. Rodrygo prova a partire con la velocità ma viene chiuso nella morsa degli uomini di mister Simeone. Proprio gli ultimi minuti finali il cross in mezzo da parte di Depay vale tre punti grazie all’impatto Llorente che non sbaglia regalando il pareggio ai suoi. (Marco Genduso)

Diretta/ Real Madrid Barcellona (risultato finale 4-1): Rodrygo chiude i conti (14 gennaio 2024)

VIDEO REAL MADRID ATLETICO MADRID: IL TABELLINO

REAL MADRID: Lunin A. (Portiere), Lucas, Carvajal D., Fernandez N., Mendy F., Valverde F., Kroos T., Camavinga E., Bellingham J. (dal 43′ st Ceballos D.), Rodrygo (dal 31′ st Modric L.), Diaz B. (dal 26′ st Joselu). A disposizione: Arrizabalaga K. (Portiere), Garcia F., Guler A., Pineiro del Alamo D. (Portiere), Vinicius Junio Allenatore: Ancelotti C..

ATL. MADRID: Oblak J. (Portiere), Savic S., Witsel A., Hermoso M., Llorente M., de Paul R. (dal 16′ st Barrios P.), Koke (dal 23′ st Correa A.), Niguez S. (dal 16′ st Lino S.), Riquelme R. (dal 1′ st Molina N.), Griezmann A., Morata A. (dal 16′ st Depay M.). A disposizione: Gabriel Paulista, Gomis A. (Portiere), Moldovan H. (Portiere), Reinildo, Vermeeren A. Allenatore: Simeone D..

Giorgio Scalvini al Real Madrid?/ Calciomercato, l’Atalanta chiede 50 milioni (oggi 21 dicembre 2023)

Reti: al 20′ pt Diaz B. (Real Madrid) al 45’+3 st Llorente M. (Atl. Madrid) .

Ammonizioni: al 37′ pt Niguez S. (Atl. Madrid), al 38′ pt Hermoso M. (Atl. Madrid), al 37′ st Koke (Atl. Madrid), al 40′ st Barrios P. (Atl. Madrid), al 45’+5 st Depay M. (Atl. Madrid).

VIDEO REAL MADRID ATLETICO MADRID: GOL E HIGHLIGHTS













© RIPRODUZIONE RISERVATA