Video/ Real Madrid Barcellona (2-0): highlights e gol. El Clasico non delude mai!

Il video con gli highlights e i gol di Real Madrid-Barcellona 2-0 è l’ennesima riprova che il Clasico non delude mai le aspettative, soprattutto quando in palio c’è il primato in classifica. Al Bernabeu le due superpotenze del calcio spagnolo danno vita a una partita memorabile, correndo a cento all’ora dal primo al novantesimo. Se nella prima frazione di gioco sono i catalani di Setien ad andare più vicini al gol con Griezmann che sbaglia un rigore in movimento e Arthur che si fa ipnotizzare da Courtois, nella ripresa sono gli uomini di Zidane a prendere in mano la situazione. Ter Stegen dimostra ancora una volta – semmai ce ne fosse ancora bisogno – di essere uno dei portieri più forti al mondo con una parata fenomenale su Isco, che non credeva ai suoi occhi quando ha visto l’estremo difensore tedesco intercettare il pallone destinato a infilarsi sotto la traversa. I padroni di casa non demordono e intensificano ulteriormente gli attacchi nell’area di rigore avversaria, Piqué salva sulla linea ricacciando in gola l’urlo del numero 22, Benzema sbaglia da pochi passi. Dall’altra parte Braithwaite, appena entrato al posto di Vidal, prova a scavalcare Courtois con un pallonetto ma non fa i conti con Varane che di fatto prende il posto dell’estremo difensore belga spazzando via il pallone un attimo prima che entrasse in porta. Serve il contributo di Vinicius (e la deviazione di Piqué che spiazza Ter Stegen) per risolvere l’impasse e portare avanti il Real che nel recupero la chiude con Mariano Diaz, al dominicano ex-Lione basta toccare un pallone per firmare il raddoppio e affossare gli eterni rivali che si guardano attorno disorientati, in particolare Messi che non è riuscito a incidere e a fare la differenza come gli era accaduto spesso in passato. Una vittoria che vale il sorpasso, mancano ancora dodici giornate al termine del campionato ma di certo essersi imposti nello scontro diretto rappresenta un bel viatico per il titolo.

IL TABELLINO

REAL MADRID-BARCELLONA 2-0 (0-0)

REAL MADRID (4-1-4-1): Courtois; Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Carvajal; Casemiro; Kroos, Isco (79’ Modric), Vinicius, Valverde (86’ Lucas Vazquez); Benzema (90’+1’ Mariano Diaz). All. Zinedine Zidane.

BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Piqué, Umtiti, Semedo, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Arthur (81’ Rakitic), Vidal (69’ Braithwaite); Messi, Griezmann (81’ Ansu Fati). All. Quique Setien.

ARBITRO: Antonio Mateu Lahoz.

AMMONITI: Vinicius (RM), Carvajal (RM), Jordi Alba (B), Messi (B),

RECUPERO: 0’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 71’ Vinicius (RM), 90’+2’ Mariano Diaz (RM).

VIDEO REAL MADRID BARCELLONA, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA





