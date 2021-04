Video/ Real Madrid Barcellona (2-1): highlights e gol. Mingueza non basta!

Il Real Madrid vince il clasico contro il Barcellona grazie alle reti siglate da Benzema e Kroos. Per i blaugrana Mingueza aveva riaperto momentaneamente le danze nella ripresa. Andiamo a scoprire tutte le emozioni della gara. Jordi Alba scende sulla fascia e la mette al centro, Courtois respinge la minaccia. Benzema! La sblocca il Real Madrid! Grandissima azione dei blancos. Vazquez la mette in mezzo e pesca Benzema che di tacco deposita la sfera in rete. Il Barcellona reclama un calcio di rigore dopo il contatto tra Casemiro e Ronald Araújo, il direttore di gara non è dello stesso avviso. Pedri è il primo ammonito della gara dopo il fallo su Casemiro. Kroos! Arriva il raddoppio del Real Madrid! Il tedesco realizza su punizione dopo una carambola abbastanza fortunosa. Real Madrid ad un passo dal tris! Valverde in area calcia a botta sicura, la sfera, deviata da Lenglet, termina sul palo. Vazquez pericoloso, salva tutto Ter Stegen. Infortunio per Vazquez, al suo posto entra Odriozola. Pochi minuti alla fine di una prima frazione dominata dal Real Madrid. Messi ci prova da fuori area ma viene murato. Messi prende il palo direttamente da calcio d’angolo! Bellissima conclusione che termina sul secondo palo. Termina la prima frazione, decidono al momento Benzema e Kroos.

IL SECONDO TEMPO

Kroos per Benzema che non trova la porta. Benzema arriva al limite dell’area e calcia, la sfera non inquadra la porta. Oscar Mingueza! La riapre il Barcellona! Jordi Alba scende sulla fascia di competenza e crossa, velo di Griezmann che favorisce Mingueza il cui tiro non lascia scampo a Courtois. Araujo rischia l’autogol sul tiro di Vinicius, la palla tocca il palo e poi termina fuori. Giallo ai danni di Nacho dopo un fallo su Messi. Mingueza ancora protagonista, tira dall’area piccola e sfiora la rete. Messi pesca con un cross Moriba che con un colpo di testa non crea grandi pericoli. Pochi minuti alla fine con il Barcellona che si riversa in avanti. Jordi Alba e Casemiro vengono ammoniti. Casemiro commette un secondo fallo dopo due minuti e viene espulso per il secondo giallo! Messi ci prova da punizione ma il suo tiro viene parato da Courtois. Termina il clasico, vincono i blancos.

IL TABELLINO

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vazquez (42′ Odriozola), Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos (73′ Marcelo); Valverde (60′ Asensio), Benzema (73′ Isco), Vinicius (72′ Mariano).

BARCELLONA: Ter Stegen; Mingueza, Araujo (71′ Ilaix Moriba), Lenglet; Dest (46′ Griezmann), Busquets (64′ S. Roberto), De Jong, Jordi Alba; Messi, Pedri (82′ Trincao); Dembelé (81′ Braithwaite).

Marcatori: 15′ Benzema (RM), 28′ Kroos (RM), 60′ Mingueza (B)

Ammoniti: Nacho (RM), Pedri (B), Araujo (B), Jordi Alba (B)

Espulsi: Casemiro (RM)

