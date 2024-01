Video/ Real Madrid Barcellona (4-1) gol e highlights: è Vinicius show! (13 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS REAL MADRID BARCELLONA: LA SINTESI

Video Real Madrid Barcellona che vede il primo tempo regalare gioie agli occhi di tutti gli amanti del calcio. Dopo solamente 7 minuti si sblocca la partita sul segno di Vinicius che scappa in velocità dopo un errore di posizionamento dell’ex difensore centrale del Siviglia Koundè e a tu per tu con il portiere lo salta e spedisce la palla in rete. Passano solamente tre minuti e il Real Madrid trova ancora il modo battere il portiere avversario ha ancora una volta con il brasiliano ex Flamengo. Palla in verticale a cercare Rodrygo che dopo una grande volata in velocità serve sul secondo palo il compagno di giochi Vinicius che non se lo fa dire due volte e trova la doppietta personale. Barcellona che risponde immediatamente con la traversa beccata calciatore del Valencia e Manchester City Ferran Torres e trova anche il modo di riaprire le danze con Robert Lewandowski.

Conclusione al volo da parte dell’ex Bayern Monaco che buca un ottimo Lunin. Al minuto 38 l’episodio che può cambiare la partita. Cross a secondo palo e Vinicius Jr viene atterrato da Araujo. Lo stesso brasiliano si presenta dal dischetto batte il portiere e cala il tris. Nel secondo tempo gara decisamente meno frizzante rispetto gli scoppiettanti 45 minuti iniziali. Da segnalare l’espulsione in casa Barcellona per il terzino destro Araujo che lascia anzitempo la sfida dopo aver scalciato Vinicius Jr. Lo stesso brasiliano prima dell’espulsione del calciatore del Barcellona, era riuscito a servire il compagno Rodrygo che ha chiuso la sfida con un piazzato alla sinistra del portiere. Real Madrid che vince la Supercoppa spagnola con il risultato di 4-1.

VIDEO HIGHLIGHTS REAL MADRID BARCELLONA: IL TABELLINO

REAL MADRID: Lunin A. (Portiere), Carvajal D., Rudiger A., Fernandez N., Mendy F., Valverde F. (dal 41′ st Ceballos D.), Tchouameni A., Kroos T. (dal 36′ st Modric L.), Bellingham J. (dal 41′ st Joselu), Rodrygo (dal 32′ st Diaz B.), Vinicius Junior (dal 37′ st Camavinga E.). A disposizione: Arrizabalaga K. (Portiere), Garcia F., Guler A., Martin M., Paz N., Tobias V. Allenatore: Ancelotti C..

BARCELLONA: Pena I. (Portiere), Araujo R., Kounde J., Christensen A., Balde A., Gundogan I., de Jong F., Torres F. (dal 16′ st Joao Felix), Pedri (dal 16′ st Yamal L.), Roberto S. (dal 16′ st Lopez F.), Lewandowski R.. A disposizione: Astralaga A. (Portiere), Casado M., Cubarsi P., Fort H., Guiu M., Kochen D. (Portiere), Romeu O., Vitor Roque Allenatore: Xavi.

Reti: al 7′ pt Vinicius Junior (Real Madrid) , al 10′ pt Vinicius Junior (Real Madrid) , al 39′ pt Vinicius Junior (Real Madrid) , al 19′ st Rodrygo (Real Madrid) al 33′ pt Lewandowski R. (Barcellona) .

Ammonizioni: al 43′ pt Bellingham J. (Real Madrid), al 17′ st Rudiger A. (Real Madrid) al 37′ pt Araujo R. (Barcellona), al 40′ pt Roberto S. (Barcellona).

Espulsioni: al 26′ st Araujo R. (Barcellona).

