Video/ Real Madrid Braga (3-0) gol e highlights: si vince anche senza Bellingham (Champions, 8 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS REAL MADRID BRAGA: LA SINTESI

Non è stato semplice per Ancelotti rinunciare all’astro nascente del calcio mondiale, Bellingham, uscito malconcio dalla sfida contro il Rayo Vallecano. Non valeva la pena rischiarlo per un avversario come il Braga – con tutto il rispetto per la formazione portoghese che ha fatto tribolare non poco il Napoli – e infatti anche senza di lui i Blancos non hanno avuto alcun problema ad archiviare la pratica. Il Real Madrid vince 3-0 e si qualifica agli ottavi di Champions League con due giornate d’anticipo, per blindare il primo posto nel gruppo C basterà non perdere lo scontro diretto con i partenopei in programma a fine mese al Bernabeu. Serata che si apre con il brivido offerto da Lucas Vázquez che trattiene platealmente per la maglia Borja all’interno dell’area di rigore. L’arbitro turco Meler indica il dischetto e ammonisce il terzino spagnolo. Dagli undici metri Djaló si fa ipnotizzare dal portiere ucraino Lunin che prende il posto tra i pali dell’infortunato Kepa, diventando l’eroe della serata e rubando la scena a Vinícius. Il fuoriclasse brasiliano troverà comunque il modo di riprendersela nel secondo tempo, ma andiamo con ordine.

Scampato il pericolo, i padroni di casa prendono in mano la situazione e poco prima della mezz’ora, dopo essere andati vicini al gol con la conclusione al volo di Valverde, indirizzano la partita con la conclusione vincente di Brahim Díaz che non lascia scampo a Matheus. Nella ripresa si vede una sola squadra in campo, Nacho sfiora il raddoppio di testa su calcio d’angolo, Vinícius invece non sbaglia e mette la gara definitivamente in discesa per il Merengues che poco dopo calano anche il tris con Rodrygo, l’intesa tra i due carioca è ai massimi storici ed è qualcosa che fa bene al calcio. Solamente l’esterno della rete nega la doppietta personale al numero 11, nell’ultima mezz’ora Ancelotti ordina ai suoi di abbassare i ritmi e preservare le energie in vista della delicata sfida di sabato prossimo contro il Valencia, dove l’imperativo categorico sarà vincere per riprendersi la testa della Liga sperando che il Rayo Vallecano metta i bastoni tra le ruote anche alla sorprendente capolista Girona.

VIDEO E HIGHLIGHTS REAL MADRID BRAGA 3-0, IL TABELLINO

REAL MADRID-BRAGA 3-0 (1-0)

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vázquez (74’ Carvajal), Rüdiger, Nacho, Mendy (83’ Fran García); Valverde (77’ Paz), Camaving, Kroos; Brahim Díaz (74’ Modrić); Rodrygo (77’ Joselu), Vinícius. All. Carlo Ancelotti.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Victor Gómez (62’ Mendes), Fonte, Niakaté, Borja; João Moutinho, Vitor Carvalho; Djaló (77’ Banza), Zalazar (62’ Musrati), Bruma (77’ A. Horta); R. Horta (62’ Ruiz). All. Artur Jorge.

ARBITRO: Halil Umut Meler (TUR).

AMMONITI: 4’ Lucas Vázquez (RM).

RECUPERO: 2’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 27’ Brahim Díaz (RM), 58’ Vinícius (RM), 61’ Rodrygo (RM).

