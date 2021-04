Video/ Real Madrid Chelsea (1-1) gol e highlights. Verdetto rinviato!

Verdetto rinviato alla semifinale di ritorno: tra Real Madrid e Chelsea a Valdebebas si chiude sull’1-1, risultato che resta aperto a ogni sviluppo in vista della sfida in casa degli inglesi. C’è solo il Chelsea nell’avvio di gara: ritmi alti da parte del Chelsea che divora un’occasione gigantesca con timo Werner, che solo davanti a Courtois all’altezza dell’area piccola calcia addosso al portiere da due passi. E’ comunque il preludio al vantaggio dei Blues che si concretizza al 14′: pallone in profondità di Rudiger per Pulisic che salta anche Courtois e deposita in rete il gol del vantaggio. La reazione del Real Madrid si incarna però in Karim Benzema: al 23′ splendida conclusione a incrociare di sinistro del francese che si stampa sul palo esterno, al 29′ arriva il pareggio firmato proprio dal centravanti transalpino, strepitoso stop in area e girata sotto la traversa. Nel finale di primo tempo il Real Madrid guida l’inerzia della partita, con Pulisic che viene ammonito al 38′ per un fallo su Marcelo, mentre Casemiro deve sbrogliare una situazione complicata in area. Al 41′ Courtois fa scivolare sul fondo una gran botta di Werner su invito dello stesso Pulisic. Si abbassano notevolmente i ritmi di gioco nella ripresa, con le due squadre decisamente più attente a non prenderle. Benzema ci prova al 6′ col pallone che sorvola abbondantemente la traversa, mentre al quarto d’ora arriva un cartellino giallo per Toni Kroos e al 20′ per Marcelo, con i Blancos che non disdegnano comunque di andare per le maniere forti difensivamente, consci dei pericoli corsi a inizio gara. Il Chelsea però dalla sua ha rallentato molto, al 21′ entra Hazard al posto di Vinicius nel Real mentre Tuchel opera un triplo cambio con Pulisic, Werner e Azpilicueta che lasciano spazio rispettivamente a Ziyech, Havertz e James. si fanno ammonire anche Varane e Odriozola nel Real Madrid che dimostra di soffrire molto le ripartenze inglesi, ma al 43′ è proprio Varane ad avere la palla giusta di testa, mancando però lo specchio della porta.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Zinedine Zidane crede in un Real Madrid capace di prendersi l’accesso alla finale di Champions: “Il primo tempo è stato molto complicato, però nella ripresa abbiamo fatto meglio. La verità è che loro hanno iniziato molto bene: sono forti e rapidi, però alla fine credo che il risultato sia giusto. “Noi volevamo pressare, però quando non riesce bene tutto diventa più difficile. Lo è stato soprattutto fino al gol, poi siamo migliorati e nel secondo tempo abbiamo avuto più controllo della partita. Siamo vivi e andremo e giocare la partita di ritorno, siamo contenti di quanto fatto nel complesso. Quando si prepara una partita bisogna anche fare i conti con l’avversario. Noi siamo bravi nel fare pressione, però anche loro sono forti e competitivi, tutti l’hanno giocata, abbiamo sofferto un po’ la prima parte, i primi 25-30 minuti e poi siamo migliorati. Mi complimento con i giocatori perché siamo vivi”. Thomas Tuchel invece si rammarica per le occasioni da gol sprecate dal Chelsea: “Meritavamo di vincere, abbiamo giocato un primo tempo di livello. Abbiamo concesso un gol su calcio piazzato. Nella ripresa abbiamo accusato un po’ di stanchezza, abbiamo riposato poco visto che abbiamo giocato due gare in trasferta. Ci serviva qualche giorno di più. Nella ripresa è stata una gara equilibrata, ma nel primo tempo meritavamo di vincere. Sono deluso, è un peccato non concretizzare le occasioni. Potevamo andare sul 3-0, quando non lo fai rischi di perdere la fiducia. Ma sono contento di quello che abbiamo messo in campo, il risultato è comunque positivo. Ora vedremo la gara di ritorno: cercheremo di vincere, abbiamo fiducia e ottimismo“.

