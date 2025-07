Video Real Madrid Juventus che racconta la sfida valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Cronaca, tabellino e migliori azioni della sfida.

VIDEO REAL MADRID JUVENTUS: VITTORIA DI MISURA!

Video Real Madrid Juventus che racconta un primo tempo pieno di emozioni con tante occasioni sia da un lato che dall’altro. La prima vera azione da rete capita tra i piedi di Kolo Muani. L’attaccante francese, servito da Yildiz, spara alto trovandosi davanti Courtois con un tiro morbido. Yildiz poco dopo si mette in proprio con una conclusione che termina fuori dopo una leggera deviazione della difesa. Conceicao di testa grazia il Real Madrid che poco dopo risponde con Bellingham che calcia addosso a Di Gregorio. Nel finale ancora Di Gregorio salva tutto sul tiro di Valverde con grande forza da fuori. Dopo 45 minuti il risultato è di 0-0.

Dopo un primo tempo di fuoco, la seconda frazione si apre con due super interventi da parte di Di Gregorio. L’ex portiere del Monza respinge dapprima il tiro di Bellingham e successivamente la rovesciata di Valverde ma non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Garcia. L’attaccante in maglia 30 salta più in alto di tutti sul cross preciso di Alexander Arnold. Poco dopo Di Gregorio è fondamentale sulle deviazioni di Tchaoumeni e Guler. Real Madrid che approda ai quarti; eliminata la Juventus.

VIDEO REAL MADRID JUVENTUS: GOL E HIGHLIGHTS