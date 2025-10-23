Video Real Madrid Juventus (1-0), gol e highlights: i bianconeri sprecano tanto e vengono puniti da Bellingham.

Il video Real Madrid Juventus inizia con i bianconeri che sono molto aggressivi e con la voglia di non lasciare spazio per costruire ai blancos. La prima occasione del match è per gli uomini di Tudor che trovano tanto spazio sulla destra in contropiede con Kalulu che riesce ad andare sul fondo ma il suo cross viene respinto dall’ottimo intervento di Asencio. Al 13′ ci prova anche Gatti che calcia con il destro da fuori area e costringe all’intervento Courtois che non si fa sorprendere e blocca in due tempi. Il Real Madrid risponde al 25′ con Brahim Diaz che riesce a sfondare da destra e calcia sul primo palo sorprendendo Di Gregorio che, però, riesce a deviare in corner.

Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Vinicius si trova il pallone sul destro a centro area ma il suo destro è deviato dalla difesa bianconera che salva il risultato. Il finale del primo tempo è tutto in favore del Real Madrid che sfrutta il momento di forma di Mbappe per creare due grandi occasioni. La prima capita proprio sul destro del francese che calcia forte sul secondo palo su suggerimento di Brahim Diaz ma trova un grande riflesso di Di Gregorio che salva la sua porta. Prima del fischio, Mbappe sfida e supera Cambiaso prima di servire un assist al limite dell’area per Militao che calcia di prima ma manda alto sprecando una buona occasione.

Il secondi 45 minuti del video Real Madrid Juventus iniziano con i bianconeri ancora molto pericolosi e con la possibilità di andare in vantaggio. L’occasione capita sul destro di Kalulu che approfitta di un brutto errore in disimpegno di Carreras ma ci mette troppo a calciare e viene murato. Al 50′ è Vlahovic ad avere il pallone del vantaggio ma spreca a tu per tu con Courtois dopo esser partito palla al piede a campo aperto da centrocampo.

Prima di vedere il vantaggio del Real Madrid, la Juventus ha un’altra grande occasione con Yildiz che scappa sulla sinistra e trova un cross basso che attraversa l’area ma non trova nessuno pronto a colpire. Al 57′ si accende Vinicius che riesce a mettersi il pallone sul mancino e calciare in mezzo a tre uomini. Il tiro finisce sul palo e torna verso il centro dell’area dove il primo ad arrivare è Bellingham che gira in porta con facilità.

Al 71′ è Di Gregorio a tenere in partita i bianconeri con due parate super su Mbappe e Guler da dentro l’area di rigore. All’80’ arriva l’ultima grande occasione del match ed è per la Juventus con Openda che scatta sul filo del fuorigioco e riesce a servire al centro David. Il canadese riconsegna il pallone a Openda che se lo sposta sul mancino ma calcia con poca convinzione e trova il muro di Asencio che respinge e consegna al Real Madrid i tre punti.

