Video/ Real Madrid Leganes (5-0): highlights e gol, Bernabeu in estasi (Liga)

Video Real Madrid Leganes, riviviamo le emozioni della sfida del Bernabeu di Madrid terminata 5-0 per la formazione di Zinedine Zidane con i gol e gli highlights. Il match – valido per la 11^ giornata di Liga 2018/2019 – ha visto un predominio totale dei Blancos, schierati con la formazione titolarissima: tutti a disposizione escluso Gareth Bale, con la sorpresa Rodrygo dal 1’. Ed il talento brasiliano ha ripagato la fiducia del tecnico francese: al 7’ è l’ex Santos a sbloccare il risultato finalizzando un ottimo assist di Benzema. L’attaccante francese si ripete nelle vesti di assist-man 60’’ dopo, questa volta con Kroos, che supera Soriano di giustezza. Al 24’ i padroni di casa calano il tris: a segno capitan Sergio Ramos su calcio di rigore. Il poker arriva nella ripresa al 69’, ancora su rigore: questa volta si presenta al dischetto Benzema, che supera Soriano e corona così un’ottima prestazione. Il quinto e ultimo gol porta la firma di Luka Jovic, che al 91’ ha finalizzato un bell’assist di Dani Carvajal. Galacticos attualmente al secondo posto in classifica a -1 dal Barcellona, biancoverdi all’ultima posizione con soli 5 punti dopo 11 giornate.

VIDEO REAL MADRID LEGANES (5-0): LE DICHIARAZIONI

Molto soddisfatto Zinedine Zidane al termine di Real Madrid Leganes, con i Blancos che sembrano essersi messi alle spalle i problemi evidenziati in avvio di stagione. Il tecnico francese si è detto felice delle prestazioni di Rodrygo, Jovic, Benzema e Casemiro, parlando così della prestazione della sua squadra: «Abbiamo segnato due gol nei primi dieci minuti, il match è stato più semplice da quel momento in poi. Come in ogni partita, ad un certo punto bisogna soffrire ma abbiamo fatto bene. Sono felice, abbiamo segnato cinque reti e non abbiamo subito niente». Una battuta sulle realizzazioni di Rodrygo e Jovic, considerati entrambi due pedine fondamentali della Roma del domani: «Sono veramente felice per tutti e due: Rodrygo ha grande personalità e sta migliorando il suo adattamento alla squadra. Siamo contenti per Jovic, non ha giocato molto fin qui ma è molto importante per sostituire Benzema».

VIDEO REAL MADRID LEGANES, HIGHLIGHTS E GOL





